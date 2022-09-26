爆柯文哲「調情」！　周玉蔻：偷跑到我辦公室密談一個小時

▲台北市長柯文哲 。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻猛打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴過去的晶華緋聞案，戰場不斷擴大，台北市長柯文哲也捲入其中。周玉蔻26日透露，柯文哲曾向她「調情」，2014年選台北市長時，偷偷跑到她主持節目的台北之音辦公室跟她密談一個小時，「我不會說柯文哲暗戀周玉蔻，因為我覺得（噁心表情符號）」。

周玉蔻支持民進黨台北市長參選人陳時中的態度鮮明，對於連日爭議，陳時中25日強調，兩人「一點私交都沒有」，被外界指涉是意圖切割，但周玉蔻認為，這叫「放電」開示，並喊話「蔻蔻姐敬愛你！佩服你！蔻姐不會被挑撥，蔻姐的一票投給你！還會替你拉一百票！一千票！萬萬票！」

台北市長柯文哲當天大酸「兩人最好綁在一起」，卻於晚間被周玉蔻用臉書批評「高腰褲太醜」，而柯文哲則回應「只有祝福」4字。

周玉蔻則指出，2014年選台北市長時，柯文哲為了向她「討教」，偷偷跑到她的辦公室密談一個小時，臨走時還對著她調情説「原來你不是花瓶」，當時，她懶得理，但現在，民眾黨蟑螂病毒綱軍黨羽，欺負老實人陳時中，人家是客氣不囗出惡言，「你們還真忘記姓什麼，A片說，假影片到處亂竄，什麼玩意兒！」