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被「只有祝福」4字惹怒！周玉蔻封鎖柯文哲　批「髒東西像蟑螂」

▲▼周玉蔻將柯文哲臉書粉專封鎖。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

▲周玉蔻將柯文哲臉書粉專封鎖。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

政治中心／台北報導

面對民進黨台北市長參選人陳時中25日上午切割媒體人周玉蔻，台北市長柯文哲大酸「兩人最好綁在一起」，卻於晚間被周玉蔻用臉書批評「高腰褲太醜」，而柯文哲則回應「只有祝福」4字，該則留言按讚數破萬，結果卻被周玉蔻刪除且封鎖帳號。

周玉蔻25日晚間5時20分在臉書發文表示，「柯文哲吃什麼飛醋呀！我就是愛阿中！你柯文哲的高腰褲太醜！聽到你講我的名字就想吐，以後不准你柯文哲講『周玉蔻』三個字，討厭死了。」

面對周玉蔻言論，柯文哲則於臉書粉專底下留言「只有祝福」，結果反而引發網友爭相朝聖，短短1小時按讚數破萬，甚至超越原先動態；周玉蔻則回應「不歡迎！討厭你！你是愛說謊的壞蛋！忘恩負義、恩將仇報的惡人。」

▲▼柯文哲回應周玉蔻。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

隨後，周玉蔻又發文批評，「柯文哲夫妻都有亂入的癖好嗎？好噁心，不准再來，已經封鎖」、「那則髒東西留言像蟑螂，剛才已經藍白拖！刪除！」

針對柯文哲臉書被周玉蔻封鎖，負責經營柯文哲社群的台北市政府發言人陳智菡說，「只有祝福」這麼溫馨的4個字，周玉蔻竟然刪柯文哲留言還封鎖，「蔻蔻姐的臉書難道是一言堂嗎？言論自由在哪裡？捍衛民主台灣，綠營側翼站出來！」

▲▼周玉蔻將柯文哲臉書粉專封鎖。（圖／翻攝自周玉蔻臉書）

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