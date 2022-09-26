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掰咖弟坐輪椅被推去正妹桌　下秒反應笑翻全網：真的好兄弟

記者黃翊婷／綜合報導

近日網路上流傳一段有趣的影片，一名腳受傷的年輕男子坐在輪椅上低頭滑手機，沒想到卻被朋友惡作劇，直接推去和3名不認識的長腿正妹坐在一起，讓他尷尬得不斷苦笑，最後乾脆站起來，一邊拖著輪椅一邊單腳跳，狼狽逃離現場。

輪椅男被朋友惡整。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲男子低頭滑手機，完全沒注意到被朋友惡整。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

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網友在臉書「爆廢公社公開版」分享一段影片，只見一名年輕男子坐在輪椅上，後方則有另一名身穿白衣的男子幫忙推輪椅，他低著頭滑手機，完全沒有注意到朋友竟然直接把他推去和3名不認識的長腿正妹坐在一起，等到朋友將輪椅固定並落跑之後，他才驚覺被惡整了，尷尬得向3名正妹露出苦笑。

輪椅男被朋友惡整。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲朋友丟下男子落跑。

最後，男子似乎受不了現場尷尬的氣氛，不顧自己的腳受傷，隨即站起來，一邊拖著輪椅一邊單腳跳，趕忙逃離現場。而躲在一旁偷拍的朋友們看到這一幕，也忍不住大笑出聲。

輪椅男被朋友惡整。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▼▲男子拖著輪椅逃離現場。

輪椅男被朋友惡整。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

雖然這段影片的事發地點位於中國，但不少台灣網友看完之後，也忍不住留言笑讚，輪椅男子的朋友真的都是好兄弟，「真‧好兄弟」、「笑瘋，超級鬧事」、「爽快」、「超讚的」、「背景的笑聲有夠靠北」；還有許多網友紛紛標記自己的好友並半開玩笑表示，「幫忙找一下這種局」、「等你掰咖（跛腳）」、「你上次掰咖我應該這樣」。

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