　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公留千元絕美紙條「老婆在家要乖乖」　她識破套路1招神回擊

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友幫女性友人代為在網路上PO文，內容提到，一早起床時發現老公留下一張紙條，上面還夾著一張千元鈔票，叮囑老婆自己在家要乖乖的，但留下錢是希望她幫忙去繳電話費；結果老婆請朋友把紙條PO上網，讓老公又氣又好笑地說，「全世界都知道我叫妳繳電話費，重點是妳一定還沒去繳」。

老公留千元絕美紙條「老婆在家要乖乖」　她識破套路1招神回擊（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲老婆發現老公留下的錢和紙條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，已婚的女性友人一早起床看到老公留下一張紙條，上面寫著，「老婆，我出門上班囉！妳自己在家要乖乖，記得回去拜拜，順便幫我去遠傳繳電話費，已經過期了。老公留。」字條上方還夾著一張千元鈔票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO的朋友當時心想，老公什麼時候突然變得這麼浪漫，等到看完紙條內容才發現，其實老公的目的只是想請她去幫忙繳電話費，「拿起來我……，好啦，零用錢平常不是一張，我安慰我自己」，但最後還是決定將這件事情PO上網，算是對老公的小小回擊。

老公留千元絕美紙條「老婆在家要乖乖」　她識破套路1招神回擊（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲老公半開玩笑回覆老婆。

而老公在得知字條被公開之後，又氣又好笑地傳訊息給老婆，「X，全世界都知道我叫妳電話費，重點是妳一定還沒去繳，早知道不留紙條，我下班自己處理」。

文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言稱讚老婆聰明、老公字跡很美，夫妻倆的互動也十分有趣，「字好看」、「錢拿著紙丟了，說只看錢沒看字」、「繳完電話費，剩不到5元」、「月租費不會是999元吧」、「傳訊息給他，還要再付600元才會執行這些動作，現在工資很貴的」、「手機滑一滑突然被硬塞狗糧」、「好可愛的夫妻」。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
0+7上路隔天生日！女主播「終於能在國外過」老公兩句話讓她哭
快訊／水門放水！小二男童被沖走　下游3km尋獲屍體
快訊／解除口罩令！南韓下周起戶外全面「免戴口罩」
快訊／三重騎士「路口撿茄子」！遭後車高速撞飛　頭顱破裂亡
廖老大點名難喝！老闆怒改「6字店名」自創品牌　網笑：一定去朝
美財長：世界先進半導體唯一來源是台灣　恐有國安風險
921震垮「北市東星大樓」活埋87人　重建現況曝光
性感薄紗女「街頭降肉」起底！真實身分神展開　照片曝光差很大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老公留千元絕美紙條「老婆在家要乖乖」　她識破套路1招神回擊

0+7大開國門　毒物專家：台灣進步的一大步！籲國人做好這件事

和蔣孝嚴滾床單！名媛「張淑娟」前夫跟連家有關　59歲現況曝光

揭密高虹安「斐陶斐」入會可獲2神物　郭婞淳、林靜儀都是會員

國門兩階段開放！8大QA一次看　返台將免關7天「可共餐、搭捷運」

秋分清晨16.1℃！今雙颱將生成「1個對台有影響」　明起2區雨勢大

廠商最愛穿這套！　林襄嬌呼：200元好值得

廖老大點名難喝！老闆怒改「6字店名」自創品牌　網笑：一定去朝聖

快訊／台東2:54發生規模4.5極淺層地震　最大震度4級

地震救難隊找不到地方吃飯　受災麵店「霸氣送90碗」：全都過來吃

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

當整形密醫直播動手術　新移民「學一天就上工」

老公留千元絕美紙條「老婆在家要乖乖」　她識破套路1招神回擊

0+7大開國門　毒物專家：台灣進步的一大步！籲國人做好這件事

和蔣孝嚴滾床單！名媛「張淑娟」前夫跟連家有關　59歲現況曝光

揭密高虹安「斐陶斐」入會可獲2神物　郭婞淳、林靜儀都是會員

國門兩階段開放！8大QA一次看　返台將免關7天「可共餐、搭捷運」

秋分清晨16.1℃！今雙颱將生成「1個對台有影響」　明起2區雨勢大

廠商最愛穿這套！　林襄嬌呼：200元好值得

廖老大點名難喝！老闆怒改「6字店名」自創品牌　網笑：一定去朝聖

快訊／台東2:54發生規模4.5極淺層地震　最大震度4級

地震救難隊找不到地方吃飯　受災麵店「霸氣送90碗」：全都過來吃

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

大溪老街內的私房菜！藏阿嬤眠床、梳妝台　日光從天井流瀉超美

頭蓋洗車布入侵加油站偷1.8萬　監視器拍到他上廁所前賊臉

黃子佼道歉Sandy「不知她懷孕」！　邀約辛苦工作：感謝她一口答應

立院開議！國民黨「一定強力杯葛」　10點發動甲級動員

「不知20年後，你會有20座大滿貫」　美傳奇山普拉斯祝福費德勒

921「全台狂搖102秒」2千死　災區整條街蓋白布

快訊／下課後水圳抓魚　彰化小二男童溺水...下游3km尋獲屍體

老公留千元絕美紙條「老婆在家要乖乖」　她識破套路1招神回擊

921強震「嬤爬出三合院」逃死　撕玄天上帝符咒發生驚呆事

黑柴偷吃零食被唸「壞狗」　露無辜臉撒嬌...媽秒氣消

生活熱門新聞

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

超級名媛「張淑娟」起底　前夫跟連家有關

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

秋分清晨16.1℃！今雙颱將生成　明起2區雨勢大

救難隊找無餐廳　麵店暖送90碗

快訊／台東2:54發生規模4.5極淺層地震　最大震度4級

「秋分」來了！名字有「這1字」財運超旺

揭密高虹安說的斐陶斐　大學僅1%能入會！

他好市多倒車入庫「突被店員糾正」！網吵翻了

阿嬤吃到飽逼「帶冰出去」　她照做後悔了

揭密高虹安「斐陶斐」入會可獲2神物　郭婞淳、林靜儀都是會員

台東深夜22：15發生4.0極淺層地震

最愛林襄這樣穿　這套OL裝廠商點播率最高

公婆霸氣喊給頭期款　結局超詐騙

更多熱門

相關新聞

阿祖教曾孫寫字　她收成果照笑翻

阿祖教曾孫寫字　她收成果照笑翻

一名媽媽在臉書PO文表示，過去因為工作的關係，把一對兒女交給住在南部的阿嬤（孩子們的曾祖母）帶，有一天卻收到兒子老師傳來的作業照片，題目要求練習寫點，結果老人家教孩子整頁用力點好點滿，讓她看完忍不住大笑。

圈錯別字女童畫4鬼臉　網：一定給對

圈錯別字女童畫4鬼臉　網：一定給對

「車上說換車」下車秒出事　鐵齒駕駛驚呆

「車上說換車」下車秒出事　鐵齒駕駛驚呆

新北烤玉米「2支265元」　內行激推1夜市：3支100

新北烤玉米「2支265元」　內行激推1夜市：3支100

連日震「2神秘巧合」熱議　1圖打臉想太多

連日震「2神秘巧合」熱議　1圖打臉想太多

關鍵字：

爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

《女大》吳依霖鏟肉39KG　神級美腿根本名模

超級名媛「張淑娟」起底　前夫跟連家有關

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

「最不記仇」星座Top 3

她陪閨蜜看皮膚科…反被查出「癌症」

解禁！日本10/11開放海外客自由行

30歲男常鼻塞！「不抽菸、沒家族史」確診鼻咽癌三期

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面