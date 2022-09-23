老公留千元絕美紙條「老婆在家要乖乖」　她識破套路1招神回擊

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友幫女性友人代為在網路上PO文，內容提到，一早起床時發現老公留下一張紙條，上面還夾著一張千元鈔票，叮囑老婆自己在家要乖乖的，但留下錢是希望她幫忙去繳電話費；結果老婆請朋友把紙條PO上網，讓老公又氣又好笑地說，「全世界都知道我叫妳繳電話費，重點是妳一定還沒去繳」。

▲老婆發現老公留下的錢和紙條。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，已婚的女性友人一早起床看到老公留下一張紙條，上面寫著，「老婆，我出門上班囉！妳自己在家要乖乖，記得回去拜拜，順便幫我去遠傳繳電話費，已經過期了。老公留。」字條上方還夾著一張千元鈔票。

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原PO的朋友當時心想，老公什麼時候突然變得這麼浪漫，等到看完紙條內容才發現，其實老公的目的只是想請她去幫忙繳電話費，「拿起來我……，好啦，零用錢平常不是一張，我安慰我自己」，但最後還是決定將這件事情PO上網，算是對老公的小小回擊。

▲老公半開玩笑回覆老婆。

而老公在得知字條被公開之後，又氣又好笑地傳訊息給老婆，「X，全世界都知道我叫妳電話費，重點是妳一定還沒去繳，早知道不留紙條，我下班自己處理」。

文章公開之後笑翻許多網友，大家紛紛留言稱讚老婆聰明、老公字跡很美，夫妻倆的互動也十分有趣，「字好看」、「錢拿著紙丟了，說只看錢沒看字」、「繳完電話費，剩不到5元」、「月租費不會是999元吧」、「傳訊息給他，還要再付600元才會執行這些動作，現在工資很貴的」、「手機滑一滑突然被硬塞狗糧」、「好可愛的夫妻」。