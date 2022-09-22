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圈錯別字女童畫出「4個鬼臉」　3千人看完題目笑讚：一定給對

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名媽媽21日在臉書PO文分享女兒的作業，只見題目要求圈出4個錯別字，女兒卻畫上4個鬼臉，讓她感到好氣又好笑，「每次看作業我都會提醒自己記得呼吸！」而網友們看完題目，卻反過來留言大讚原PO的女兒很有創意，「我是老師一定給她對，創意無限，不要侷限」、「這樣的答案走在好前面」、「好可愛的回答，一定是個有無限創意的孩子」。

圈錯別字女童畫出「4個鬼臉」　3千人看完題目笑讚：一定給對（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO女兒的答案獲得網友們稱讚「有創意」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」分享一張照片，是女兒的作業，題目要求先圈出錯別字，再寫出正確的國字，「他用彩色筆書（畫）下金（全）班同學，圍一個園（圓）圈扮鬼儉（臉）的樣子」，正確答案應該是畫、全、圓、臉，女兒卻在答案欄畫下4個鬼臉，而且表情都不一樣，讓她覺得好氣又好笑，「每次看作業我都會提醒自己記得呼吸！」

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文章公開之後被轉分享到臉書粉絲專頁「爆料公社」，吸引超過3800名網友按讚，大家看完題目馬上明白原PO女兒想表達的意思，畢竟題目已經說了，要畫下同學扮鬼臉的樣子，於是紛紛留言大讚她有創意，「我是老師一定給她對，創意無限，不要侷限」、「這樣的答案走在好前面」、「好可愛的回答，一定是個有無限創意的孩子」、「她真的用鉛筆圍一個圓圈，在裡頭扮鬼臉呀！孩子的思維，選我正解」、「看來您家閨女是走藝術的」、「結果女兒說這其實是媽媽平常的臉」。

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