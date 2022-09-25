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南投9成社區活動中心和老人會館無AED　縣府：3至4年內全面裝設

▲南投全縣社區活動中心和老人會館多無設置AED，圖為南投縣政府獲捐贈「救命貼片」AED。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投全縣社區活動中心和老人會館多無設置AED，圖為南投縣政府獲捐贈「救命貼片」AED。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣老年人口眾多，各鄉鎮社區活動中心為長輩活動據點，並陸續開設巷弄長照據點，但南投縣議員游顥指出，全縣老年人活動社區多達9成沒有設置AED（自動體外心臟去顫器），當老人長輩發生意外情況時，無法第一時間進行急救，縣府承諾最慢4年內完成全面安裝，提升老人長輩的活動場域安全。

游顥22日於縣議會縣政總質詢時，提出過去建請縣府編列預算購買AED的提案，要求追蹤目前執行情況、儘快於各社區活動中心與老人會館設置；他回顧2021年10月至12月間，彰化縣線西鄉觀光工廠、花蓮縣吉安鄉分別有使用AED救回人命的案例，在南投，去年10月9日在信義鄉新鄉村希娜巴嵐國小附近的新鄉教會，也以AED挽救一條寶貴生命。

游顥表示，經查全縣內各鄉鎮村里活動中心幾乎9成未安裝AED設備，非常危險，希望縣府3年內補足縣內活動中心及老人會館AED設備，並定期邀請社區幹部人員舉辦AED（及心肺復甦術）操作研習，以利爭取3至6分鐘黃金急救時間，保護長輩。

縣府社會及勞動處長林志忠表示，配合游顥提案，預計3至4年內完成社區及老人會館全面AED設備安裝；目前全縣社區活動中心208所，有南投市芳美、營南、永豐及鹿谷鄉竹林共4所活動中心設置AED社區活動中心，C據點約80所；老人會館14所，目前已有2老人會館設置，至於其他12老人會館，縣府規劃今年提出申請，明年優先補助設置。

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