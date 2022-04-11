溪頭遊客心肌梗塞昏迷　飯店副理AED+CPR搶命

▲心肌梗塞的郭姓男子因旁人及時使用AED，送往竹山秀傳醫院急診與心導管室後保住一命。（圖／竹山秀傳醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

高雄市62歲郭姓男子熱愛到南投的溪頭、杉林溪休閒渡假，月前某天疑因急性心肌梗塞，突然在步行前往溪頭途中失去意識、倒在商圈路旁，熱心民眾先撥打119求救，妖怪村主題飯店客務部副理林修弘也立刻取出俗稱「傻瓜電擊器」的「自動體外心臟去顫器（AED）」、搭配CPR急救，待消防隊趕到、送往竹山秀傳醫院治療，終於將郭男從鬼門關拉回。

竹山秀傳醫院醫療副院長曾俊凱表示，郭男到院時仍未恢復意識，緊急幫他施行腦部動脈電腦斷層攝影，先確認非腦部急性中風，再依心肌酵素報告判斷心肌梗塞的可能性很高，安排患者進心導管室接受心導管檢查，果然發現心肌梗塞的病兆，距到院僅不到1小時，隨即放置支架、打通心臟血管並轉入加護病房，郭男隔天就恢復意識、轉到一般病房治療。

郭男在3月19日順利出院，竹秀院長莊碧焜也帶著醫護人員一同為他慶祝重生；對於位處重要觀光區的竹山秀傳醫院，有如此優秀的醫療團隊、提供最即時又關鍵的治療，他由衷表示感謝。

林修宏則說，他與同事鐘連勳都接受過CPR訓練，2人能換手執行壓胸的動作，而AED只要按照著指示做就好，第一線的急救能讓醫護人員接手後更有信心，也跑贏了從AED到急診與心導管室的時間接力賽；院方表示，溪頭所屬的台大實驗林周邊設有10至12台AED，今後會繼續強化在地醫院角色，與各飯店旅館及觀光區合作，為相關人員提供基本急救術的教育訓練。