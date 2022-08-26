81歲婦不捨一輩子好鄰居　子女依遺願捐AED「最好別用到」

▲▼台中一名老婦不捨一輩子的好鄰居，遺願捐1台AED給轄區派出所。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市81歲黃蔡秀英女士一輩子住在東區樂成宮附近，和左鄰右舍相處融洽，不幸今年安詳辭世，女兒沒忘記母親生前叮囑，利用部份遺產捐贈一台AED「自動體外心臟電擊器」給東區分駐所，讓更多民眾在危急時刻能夠獲得幫助，減少憾事發生，警方感謝婦人遺愛人間，但希望最好別用到。

在東區建國市場經營便當店的黃小姐表示，母親一直住在樂成宮附近的老家，跟鄰居相處融洽，平日在旱溪街散步時，遇到巡邏員警都會熱情打招呼，對於警消人員的付出滿懷感恩，生前曾多次叮嚀，哪天離世後，要將部分遺產捐贈給警消人員，買AED或救護車，幫助更多需要的人。

黃小姐說，母親已安詳離世，後事告一段落後，就實現母親遺願，心想民眾面對危急時刻，第一個求助對象就是派出所，因此上周捐贈第三分局東區分駐所1台AED，讓派出所在緊急時刻，可以把握黃金救援時機。

東區分駐所所長張竣詒代表接受，並回贈感謝狀，感謝其無私奉獻、熱心公益，東區所位處人口稠密地區，周邊緊鄰商圈、市場、公園及車站，往來民眾甚多，如今有此AED設備，便可提供緊急救護服務，所內同仁也都熟悉操作程序，再配合CPR及救護車送醫，將能大大提升挽救生命的機會。