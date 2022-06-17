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AED電擊貼片成功救回53人　台中議員以亡妻名義捐百萬

▲▼台中市議員賴義鍠（右）以亡妻名義，捐贈百萬元的消防器材，市長盧秀燕代為接受。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中市議員賴義鍠（右）以亡妻名義，捐贈百萬元的消防器材，市長盧秀燕頒發褒揚狀。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議員賴義鍠的妻子廖麗華日前辭世，賴義鍠有感於台中市消防局執行緊急救護勤務，各式救護器材消耗量大，因此在17日妻子公祭典禮上，以亡妻名義捐贈包括AED電擊貼片、防護衣等百萬元耗材，希望讓大愛留在人間，幫助更多有需要的人。

▲▼台中市議員賴義鍠（右）以亡妻名義，捐贈百萬元的消防器材，市長盧秀燕代為接受。（圖／台中市政府提供，下同）

賴義鍠的妻子廖麗華公祭儀式上午舉行，包括市長盧秀燕、消防局長曾進財及各局處首長、市議員等人出席，賴在典禮上捐給消防局百萬元的緊急救護器材，盧秀燕頒發褒揚狀，感謝賴議員及其妻子的愛心。

曾進財表示，這次捐贈器材包括AED電擊貼片、防護衣及攜帶式氧氣組等，希望能幫助更多急需救護的市民，期盼拋磚引玉，讓各界挹注更多的慈善資源。

曾進財說，AED（自動體外心臟去顫器）電擊貼片是搭配電擊去顫器使用，針對心肺功能停止的患者進行電擊，以及心肺復甦術搶救之用；防護衣則是目前防疫救護案件使用量最大的消耗品，據統計，今年截至5月份，使用AED救護貼片的救護案件有1000件，原本到院前心肺功能停止（OHCA）後來因使用AED順利康復出院者有53人，對於瀕臨猝死的病患幫助甚大。

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