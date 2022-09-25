　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者批檢舉人：沒物理常識

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲神尊製作人柯建華指出，信徒還願的金牌全用在金媽祖身上；右圖為金媽祖分身。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮多年前將信徒還願的上百萬面金牌，鎔鑄並雕刻成一尊高4.2尺、 270公斤的「金媽祖」，去年底有民眾向台中地檢署檢舉鎮瀾宮董事長顏清標涉詐欺等罪，指稱金媽祖非純金打造、懷疑顏私吞剩餘黃金，檢方日前偵結，以逾10年追訴期不起訴，但也查出，金媽祖內部是「銅製實心」。對此，顏清標回應，金媽祖確為純金打造，絕對經得起考驗。

針對檢方查出的金媽祖是「銅製實心」，神尊製作人柯建華激動的向記者表示，「檢舉人一點物理常識都沒有！」，他說，雖然確是「銅製實心」，但若4.2尺高的神像要完全以黃金打造，須使用到重達2噸的黃金，根本無法找到這麼多的金子，這尊金媽祖是以銅塊製模，以銅為骨架，再使用信徒供奉的276公斤的黃金，熔成金板組裝上去。

柯建華說，金板組裝後，他再作雕花、雕刻，完全看不見連接的地方，這技術全台只有他辦得到，是真功夫。他指出，這276公斤的黃金已完全用在金媽祖上，「這是人家委託我做的，哪敢偷工減料！」，質疑是選舉將至，有心人士存心操弄。

顏清標也回應，當初金媽祖是以276公斤的黃金打造，當時信眾捐贈的金牌不足，廟方還斥資3000多萬購買黃金打造，金媽祖完全是純金打造，絕對經得起考驗。

▲▼柯建華有許多黃金雕刻作品；萬景藝苑鑲金工藝。（圖／民眾提供）

這尊「金媽祖」被安置在鎮瀾宮地下室媽祖博物館，是鎮廟之寶。不起訴書指出，台中地檢署去年12月間收受民眾檢舉，顏清標利用歷年來信徒捐贈的金牌、金器等270公斤黃金，委託廠商打造金媽祖一尊，且廟方對外宣稱神尊是以1.2億元打造，但其實使用的黃金並未達270公斤，非以純金製成，而剩餘黃金卻不知去向，支付廠商的金額也僅2000多萬元，認為顏清標涉有詐欺、侵占、背信等罪嫌。

檢方調查，鎮瀾宮委託柯男製作金媽祖像，另有施男等人參與製程；傳喚相關證人後，施證稱金媽祖內部為實心銅製，是他委由莊姓友人製作，再由柯使用信徒捐贈的270公斤金牌鎔鑄製成媽祖金身。

柯並證稱，他承作金媽祖所得的報酬只有300多萬元，非檢舉人所稱的逾2000萬元，經檢方調查，柯名下的銀行帳戶未曾有超過千萬元的大額收入，相關的商號金融帳戶也沒有客觀金流可查驗。

由於金媽祖詳細製造日期不詳，檢方透過媒體報導推估，金媽祖是於2005年元宵節首次對外展覽，製作完成日期應於2002年~2004年之間，但追蹤鎮瀾宮該期間的支出總額，亦無法證明金媽祖的支出費用是以何科目支出，鎮瀾宮也未提供董事會決議等相關記錄或契約，尚難對被告有不利的認定，加上詐欺取財罪、侵占罪及背信罪，刑法為5年以下，追訴權期間為10年，民眾檢舉已超過追訴時效，不得再行追訴。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「玫瑰精油貓砂」3包399元！快幫主子準備

ET快訊
梅威瑟打趴日本最強暴走族！　一記右拳灌爆倒地
快訊／全聯開出2百萬特獎！　中獎門市、明細曝光
快訊／吳姍儒挺5月孕肚首現身！「超不科學狀態」曝光…全場嚇傻
快訊／7-11開出3張千萬發票！中獎明細一次看
雨量「遠超過預期」！　氣象局示警：還有豪雨
陳文茜稱「台灣死亡率高新加坡10倍」　指揮中心反擊：勿錯誤解
快訊／雨區擴大！5縣市豪大雨特報　暴雨狂襲宜蘭
梅根黑歷史！婚前欺凌王室隨從　威廉王子「借她肩膀」收拾鬧劇
快訊／統一發票7、8月中獎號碼出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

合署辦公南投縣憂警力不足？警政署：預算充足將優先增補

獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者批檢舉人：沒物理常識

網購500元解酒藥接詐騙電話痛失68萬！聽到這些關鍵字別上當

雲林涼亭2男「釘孤支」　網敲碗看結局...外送員PO了

快訊／大雨來襲！基隆馬路土石崩落、路樹傾倒　3車遭擊中

快訊／苗栗台3線獅潭路段死亡車禍！騎士過彎失控撞護欄奪命

清水地熱公園27車66人困溪床　2怪手改變水位助10車23人撤離

獨／消防隊出口也封！競總成立...高雄中正四路單向封路惹民怨

「鞋槓青年」開洗鞋店做掩護　臉書攬客玩德州撲克

快訊／國3七堵地磅站自撞！轎車翻覆橫躺車道　乘客受困搶救中

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

婦逆向跨雙黃線撞吊車　竟提告索賠13萬！

萌妹見爸爸吃飯配啤酒　碎念模式教訓：亂亂喝

正妹吃光10根巨無霸香腸！　闆娘驚：40年來第1次遇到

正宮開撕許仁杰：慾望會使人犯錯！　他「謝謝妳的付出」安排律師溝通

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

合署辦公南投縣憂警力不足？警政署：預算充足將優先增補

獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者批檢舉人：沒物理常識

網購500元解酒藥接詐騙電話痛失68萬！聽到這些關鍵字別上當

雲林涼亭2男「釘孤支」　網敲碗看結局...外送員PO了

快訊／大雨來襲！基隆馬路土石崩落、路樹傾倒　3車遭擊中

快訊／苗栗台3線獅潭路段死亡車禍！騎士過彎失控撞護欄奪命

清水地熱公園27車66人困溪床　2怪手改變水位助10車23人撤離

獨／消防隊出口也封！競總成立...高雄中正四路單向封路惹民怨

「鞋槓青年」開洗鞋店做掩護　臉書攬客玩德州撲克

快訊／國3七堵地磅站自撞！轎車翻覆橫躺車道　乘客受困搶救中

5個常見職場地雷請避開！「幫倒忙、踩線管別人的工作」最討厭

漁光島上的流行音樂盛會萬人朝聖　李伯利與年輕人一同嗨起來！

「防疫被世界肯定」　蘇貞昌對陳時中選情有信心

撐了兩回合還是倒地！「炫富拳王」打趴日本最強暴走族

合署辦公南投縣憂警力不足？警政署：預算充足將優先增補

客家小炒全國爭霸賽客菜西吃超時尚！胖匠守作料理奪冠

火球追平索沙史上第2　富藍戈讚「新莊好投」鼓勵曾峻岳

獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者批檢舉人：沒物理常識

利菁「鏟9KG辣穿比基尼」嗆林襄巨球：是墊的！變聲復出開新節目

偶包太重！傲嬌貓被摸屁屁「不敢露爽臉」　五官掙扎笑翻媽

獨／登山教練管不住嫩女友！小王幫「上床調教」3P　發現被偷拍怒告

社會熱門新聞

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

快訊／露營民眾受困清水地熱公園溪床　1車慘被沖走

清水地熱公園溪水暴漲　露營民眾困溪床

高雄爆乳女搭小黃進摩鐵　50分鐘價碼曝

即／國3七堵地磅站自撞！轎車翻覆　乘客受困搶救中

即／國3北上砂石車翻覆　回堵3km

快訊／國3砂石車墜邊坡　全線封閉路段曝

即／台中路面刨除工程意外！工人遭同事倒車輾斃

徵才「限女性」罰30萬　老闆興訟遭駁回原因曝

清水地熱公園27車66人困溪床　怪手出動改變水位

即／高雄蓮池潭又有浮屍！漂浮碼頭邊

即／苗栗台3線獅潭路段死亡車禍！騎士過彎失控撞護欄亡

22歲騎士過彎「插貨車後車斗」重傷

更多熱門

相關新聞

通過觀光工廠標章　雲林百年醬油廠揭牌

通過觀光工廠標章　雲林百年醬油廠揭牌

雲林縣政府輔導瑞春醬油公司申請「瑞春醬油觀光工廠」。今(11)日於瑞春醬油有限公司舉辦揭牌儀式，雲林縣長張麗善、建設處長李俊興、董事長林淑媛、總經理鍾政衛、副總經理鍾政峰及鍾政達，連大甲鎮瀾宮董事長顏清標也到場與會共同揭牌，恭賀西螺百年醬油廠正式成為雲林第11家觀光工廠。

煮海鮮麵給女兒吃　霸氣老爸顏清標秒變溫柔

煮海鮮麵給女兒吃　霸氣老爸顏清標秒變溫柔

金毛竊賊A走鎮瀾宮媽祖紅菱　娃娃機店家傻眼

金毛竊賊A走鎮瀾宮媽祖紅菱　娃娃機店家傻眼

嗆讓顏清標父女「吃慶記」　男求饒也沒用

嗆讓顏清標父女「吃慶記」　男求饒也沒用

顏寬恒淚憶：四叔偷買機車給我

顏寬恒淚憶：四叔偷買機車給我

關鍵字：

金媽祖鎮瀾宮柯建華顏清標

讀者迴響

熱門新聞

台賽車神聽到廖老大：我們是專業的

淡水這所私大「停招邊緣」　房東租不出去

諾盧開眼轉中颱！超大豪雨淹水警戒縣市曝

統一發票7、8月千萬特別獎號碼出爐

Sandy「正面孕肚照」首曝光！

童顏巨乳直播主被控賣淫「射好射滿」　判決出爐

他掏4萬為女兒全班換桌椅　反被網友罵

巨蜥「身高跟小孩一樣」突現窗外

劉芯彤「全裸泡湯照」被尪傳群組

王彩樺老公天珠店爆收攤！

《玩很大》出意外！夏宇童丟碗砸傷李哲言頭部

誰按下車鈴！司機罵10分鐘：不開了

快訊／露營民眾受困清水地熱公園溪床　1車慘被沖走

iPhone14賣不出！黃牛擺地攤求售

租20年「慘變下水道風格」噁炸！

更多

最夯影音

更多
峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會

峮峮talking黃標警告！　 KID傻眼笑瘋：妳越來越會
日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

日本打造救災用「生化蟑螂」　太陽能昆蟲背包可控制行動

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

費德勒淚別生涯最終戰　拉沃盃聯手納達爾惜敗

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

騎士酒駕闖紅燈不忘點餐　鮪魚吐司免洋蔥！警看傻

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱心女見車禍秒衝消防局求助 男暖幫扶機車！網：最美風景

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面