獨／鎮瀾宮金媽祖「銅製實心」　神尊製作者批檢舉人：沒物理常識

▲神尊製作人柯建華指出，信徒還願的金牌全用在金媽祖身上；右圖為金媽祖分身。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

大甲鎮瀾宮多年前將信徒還願的上百萬面金牌，鎔鑄並雕刻成一尊高4.2尺、 270公斤的「金媽祖」，去年底有民眾向台中地檢署檢舉鎮瀾宮董事長顏清標涉詐欺等罪，指稱金媽祖非純金打造、懷疑顏私吞剩餘黃金，檢方日前偵結，以逾10年追訴期不起訴，但也查出，金媽祖內部是「銅製實心」。對此，顏清標回應，金媽祖確為純金打造，絕對經得起考驗。

針對檢方查出的金媽祖是「銅製實心」，神尊製作人柯建華激動的向記者表示，「檢舉人一點物理常識都沒有！」，他說，雖然確是「銅製實心」，但若4.2尺高的神像要完全以黃金打造，須使用到重達2噸的黃金，根本無法找到這麼多的金子，這尊金媽祖是以銅塊製模，以銅為骨架，再使用信徒供奉的276公斤的黃金，熔成金板組裝上去。

柯建華說，金板組裝後，他再作雕花、雕刻，完全看不見連接的地方，這技術全台只有他辦得到，是真功夫。他指出，這276公斤的黃金已完全用在金媽祖上，「這是人家委託我做的，哪敢偷工減料！」，質疑是選舉將至，有心人士存心操弄。

顏清標也回應，當初金媽祖是以276公斤的黃金打造，當時信眾捐贈的金牌不足，廟方還斥資3000多萬購買黃金打造，金媽祖完全是純金打造，絕對經得起考驗。

▲▼柯建華有許多黃金雕刻作品；萬景藝苑鑲金工藝。（圖／民眾提供）

這尊「金媽祖」被安置在鎮瀾宮地下室媽祖博物館，是鎮廟之寶。不起訴書指出，台中地檢署去年12月間收受民眾檢舉，顏清標利用歷年來信徒捐贈的金牌、金器等270公斤黃金，委託廠商打造金媽祖一尊，且廟方對外宣稱神尊是以1.2億元打造，但其實使用的黃金並未達270公斤，非以純金製成，而剩餘黃金卻不知去向，支付廠商的金額也僅2000多萬元，認為顏清標涉有詐欺、侵占、背信等罪嫌。

檢方調查，鎮瀾宮委託柯男製作金媽祖像，另有施男等人參與製程；傳喚相關證人後，施證稱金媽祖內部為實心銅製，是他委由莊姓友人製作，再由柯使用信徒捐贈的270公斤金牌鎔鑄製成媽祖金身。

柯並證稱，他承作金媽祖所得的報酬只有300多萬元，非檢舉人所稱的逾2000萬元，經檢方調查，柯名下的銀行帳戶未曾有超過千萬元的大額收入，相關的商號金融帳戶也沒有客觀金流可查驗。

由於金媽祖詳細製造日期不詳，檢方透過媒體報導推估，金媽祖是於2005年元宵節首次對外展覽，製作完成日期應於2002年~2004年之間，但追蹤鎮瀾宮該期間的支出總額，亦無法證明金媽祖的支出費用是以何科目支出，鎮瀾宮也未提供董事會決議等相關記錄或契約，尚難對被告有不利的認定，加上詐欺取財罪、侵占罪及背信罪，刑法為5年以下，追訴權期間為10年，民眾檢舉已超過追訴時效，不得再行追訴。