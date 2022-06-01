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顏寬恒淚憶「四叔偷買機車給我」　超跑+17陣頭風光送行顏清山

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

大甲鎮瀾宮董事長顏清標58歲的三弟顏清山，5月20日因肝癌細胞擴散到肺部病逝，今（1）日舉行告別式，顏清標一早就到告別式會場親自打點，要好好送弟弟最後一程。顏清標的兒子顏寬恒今日代表家屬介紹顏清山生平，提到四叔從小就疼愛自己，甚至瞞著顏清標，偷偷買機車給自己，回憶起兩人互動，顏寬恒也數度淚崩。
 

▲顏清標三弟顏清山告別式。（圖／記者許權毅拍攝）
▲顏清山告別式會場。（圖／記者許權毅拍攝）

▲顏清標三弟顏清山舉辦告別式，場外聚集超跑。（圖／記者許權毅拍攝）
▲20多輛超跑為顏清山送行。（圖／記者許權毅拍攝）

《東森新媒體ETtoday》記者觀察今天出殯隊伍總計17種陣頭，包含三藏取經、儀隊、蜈蚣陣等，隊伍圍繞在會場旁準備，是各界為顏清山送行所準備，加上現場超過20多輛超跑，為顏清山風光送行。

 ▲▼顏清標三弟顏清山告別式。（圖／記者許權毅攝）
▲一旁佈置顏清山與親友的合照。（圖／記者許權毅拍攝）

現場佈置以白蘭花為主搭配黑底黃字的牌樓，兩旁有充滿笑容的顏清山照片，一旁則設有整片照片牆，記錄顏清山與家人親友的合照以及滿滿追思話語，會場裡顏清山的照片旁，也有大量白花相伴，莊嚴肅穆。

▲顏寬恒代表家屬介紹四叔生平。（圖／記者許權毅拍攝）
▲顏寬恒代表家屬介紹四叔生平。（圖／記者許權毅拍攝）

▲▼顏清標替三弟顏清山舉辦追思會,馬英九。（圖／記者鄧木卿攝）
▲顏清標數度拭淚。（圖／記者鄧木卿拍攝）

顏清山女兒在告別式上唸著感念文，回想過往總覺得爸爸「比總統還忙」，但長大後慢慢能夠理解，想到疼愛自己的爸爸不禁淚崩，坐在第一排的顏清標也數度拭淚。顏寬恒代表家屬介紹顏清山生平，回憶起四叔從小就疼愛自己，甚至瞞著顏清標跟家人，偷偷買機車給自己，更透露他對地方服務相當盡責，甚至會在醫院跟服務處兩頭跑，數度淚崩並帶領家屬向到場親友鞠躬致意。

▲前總統馬英九到場。（圖／記者許權毅拍攝）
▲前總統馬英九到場致意。（圖／記者許權毅拍攝）

▲前總統馬英九向顏清標拍肩致哀。（圖／記者鄧木卿攝）
▲前總統馬英九向顏清標致哀。（圖／記者鄧木卿拍攝）

另外，前總統馬英九也在早上9點準時抵達參加公祭，向顏清標拍肩致哀，包含立委楊瓊瓔、陳明文以及多位台中在地議員也到場致意。

顏清標排行老大，老二顏清通，以前曾接棒標哥的里長一職，老三顏清金，綽號「目仔龍」，多年前罹患口腔癌，目前控制得不錯，顏清標還有一個五弟，不過，早在20多年前因車禍身亡，2年前顏清標接受兒子顏仁賢捐肝後不久，顏清山也檢查出肝癌，一直住在山裡靜養，不料上月癌細胞擴散病逝。

▲樂儀隊送行。（圖／記者許權毅拍攝）
▲顏清山告別式。（圖／記者許權毅拍攝）
▲顏清山告別式。（圖／記者許權毅拍攝）
▲顏清山告別式，三藏取經。（圖／記者許權毅拍攝）


 

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