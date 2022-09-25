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太保市長候選人戴光宗競總成立　鄭文燦、陳時中獻聲力挺

▲▼ 民進黨太保市長候選人戴光宗競總成立 陳時中全台首度獻聲力挺 。（圖／民進黨嘉義縣黨部提供）

▲ 民進黨太保市長候選人戴光宗競總成立 。（圖／民進黨嘉義縣黨部提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣年底五合一鄉鎮市長選戰激烈，太保市長候選人戴光宗與縣長翁章梁聯合競選總部24日率先成立，除桃園市長鄭文燦透過影片讚聲外，首次全台獻聲鄉鎮市長的前衛生部長、台北市長候選人陳時中也錄製影片強力推薦戴光宗，帶起現場最高潮。

▲▼ 民進黨太保市長候選人戴光宗競總成立 陳時中全台首度獻聲力挺 。（圖／民進黨嘉義縣黨部提供）

競總成立包括縣長翁章梁、立委蘇治芬、蔡易餘、陳明文、市民代表會主席葉俊男、後援會會長前議員黃傑等代表、里長出席力挺。戴光宗表示，已規劃出共創嘉義首都新太保政策三隻箭，分成東太保、中太保及西太保，承諾當選後中央、縣府、公所連線，帶動地方大發展大進步。

陳時中全國首次透過影片助選鄉鎮市長，談及過去擔任衛生部長時感謝國人團結防疫，臺灣有好的防疫成績，攏是靠大家幫忙。他強調，人說默默做就會成功，就像我們的戴光宗，從基層爬起，太保未來會大發展，選給戴光宗，就是支持太保的進步，戴光宗和我一樣，都是古意人，我相信他來做市長，絕對是咱太保人欸福氣。

▲▼ 民進黨太保市長候選人戴光宗競總成立 陳時中全台首度獻聲力挺 。（圖／民進黨嘉義縣黨部提供）

蔡易餘說，太保關鍵一戰，要讓戴光宗和縣長翁章梁合作，這是大家的共識，他很認真也很打拼，義無反顧，從黨內登記前就已表達非常有意願參選，但是對方拒絕參加公平的初選，現在對手違紀參選，只為自己的私利，呼籲支持開大門走大道的戴光宗，尤其在太保市發展的黃金時期，只有戴光宗能夠無保留付出，因為無私才能超越。現在對手用公所資源辦座談會，到現在秘書一職都還沒辭去，沒有把公權力和私人權利分清楚，為了太保未來，選給正派的戴光宗，選戰倒數每一天都很重要，大家不怕被點名作記號，一起支持戴光宗，一起支持太保的進步。

陳明文說，縣長翁章梁和戴光宗都是國嘉隊，堅持主權國家、嘉義強隊，臺灣優先、嘉義優先 、人民優先的精神，很清楚要打的是團體戰，不是單打獨鬥，嘉義縣在五星縣長翁章梁帶領下，從四年前的勇敢轉型到現在農工大縣，尤其太保是嘉義縣的蛋黃區，也是行政、交通、文化、產業、醫療中心，支持翁章梁就是支持戴光宗，支持戴光宗，就是支持太保的進步，現在正值太保未來四年轉型的關鍵，太保雖然雖然財政好，但還是需要中央、縣府的資源投入，才能起飛大發展。

▲▼ 民進黨太保市長候選人戴光宗競總成立 陳時中全台首度獻聲力挺 。（圖／民進黨嘉義縣黨部提供）

戴光宗表示，他擁有十六年的基礎民意，從代表一路做起，最能了解地方的需求與建設，同時承諾當選後實現共創嘉義首都新太保政策三隻箭，分成東太保、中太保及西太保市政見，包括東太保以貨物轉運中心為基地，帶動區域產業成長，並開闢都市計畫生活圈道路，設置商圈停車場。中太保結合科學園區、高鐵特區發展，共同打造大嘉義新都心，爭取新埤排水整治工程，建構優質水岸公園環境。西太保與縣府緊密合作，持續增進縣治特區生活機能，擴建道路連結馬稠後產業園區，獲得外溢效應，並爭取春珠排水整治工程，打造水岸公園。

戴光宗進一步指出，未來中央民進黨執政、縣府翁章梁縣長帶領和公所連一線，進行都市計畫通盤檢討，增設建築用地，擴大城市發展空間。成立市政便民中心，公所單一窗口服務鄉親，同時爭取縣府、中央部會資源，運用智慧農業，拓展農產通路，也會推出幸福方案，提高長輩、婦幼、弱勢及新住民福利。

翁章梁壓軸登場，連喊三次太保一定要贏，現在中央是民進黨執政、縣府是民進黨執政，因此太保市公所民進黨一定也要執政，太保是嘉義縣的門面，有縣政府、長庚醫院、高鐵嘉義站、故宮南院，甚至嘉義科學園區也在這，支持翁章梁繼續連任，支持能和縣府手牽手帶動太保發展合作的戴光宗，翁保證十年後的太保市會不一樣，他強調戴光宗是民進黨提名的市長候選人，擔任過兩屆代表、兩屆議員，民意基礎深厚，對市政最了解。所有團隊都站在這裡全力相挺，拜託鄉親一定要全力支持民進黨提名的人，讓太保市長這局贏得最後勝利。

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