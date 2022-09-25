黃珊珊健康城市政見遭指拼裝車　陳時中批：不了解以往政策

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊提出「台北健康城市六大願景」，遭民進黨參選人陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲批評是「拼裝車」，對此，陳時中25日上午說，「我想她對於以往柯市府在處理聯醫的方向跟態度，可能不是很了解，或者準備做一個大型的轉彎」。

▲陳時中今天上午前往太平市場掃街。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

陳時中今天上午前往太平市場掃街前接受媒體聯訪，媒體也詢問，黃珊珊提出健康城市願景政策，是否認為其政策是拼裝車？黃珊珊日前反擊陳時中對市政實際作法欠缺了解，才會用形容詞掩飾自己的心虛？陳說，無須流於口水之戰，健康的政策攸關人民的醫療、長照、照顧、身心靈的健康都很重要，黃提出的相關政策，「我想她對於以往柯市府在處理聯醫的方向跟態度，可能不是很了解，或者準備做一個大型的轉彎」，這點黃珊珊應該說明的更清楚。

至於其他政策，陳時中說，不管是長照或者食安，這都是原來中央制定政策，地方在執行的，「長照在台北沒有辦法做好，可能也要提出一個問題在哪裡、如何來解決，我想這都會比較實在一點」，大家可以進一步做討論。

另外針對黃珊珊今天上午將在台北市立大學舉行競選總部成立大會，對比陳時中日前至新生橋下打籃球，卻遭管理員以行政中立為由攔阻，引發雙標質疑，陳時中說，「我想我們不要為難基層的公務人員」。