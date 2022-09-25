陳時中和周玉蔻交情有多好？　他列6點曝「情深意濃」

▲左為民進黨台北市長參選人陳時中、右為資深媒體人周玉蔻。（合成圖／記者屠惠剛、黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日先是將砲火瞄準慈濟的疫苗採購，開嗆證嚴法師，如今則猛攻國民黨台北市長參選人蔣萬安的蔣家背景，而因她過去支持民進黨台北市長參選人陳時中言論，讓各方陣營批評，「投給陳時中就是投給周玉蔻」，但陳時中卻說是扣帽子，疑似試圖撇清兩人關係，卻遭新黨台北市議員侯漢廷狠嗆，想要切割為時已晚。

針對連日戰火，陳時中表示，周玉蔻是獨立個體，他沒有辦法干涉他要講什麼、不講什麼，若大家要扣帽子，「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻？大家就互相來扣」。

侯漢廷則說，陳時中跟周玉蔻過去「情深意濃」，一、疫情資訊必須由指揮中心發佈，其餘真假都要罰，但周玉蔻發佈不用罰。二、散播疫情假訊息最高要罰三百萬，但周玉蔻發假訊息不用罰。三、平民要在日曬雨淋去醫院排隊PCR採檢，周玉蔻可以請醫生到府採檢，也不用罰。四、最新防疫政策不在指揮中心記者會公布，會在周玉蔻節目發布最新政策。

侯漢廷表示，以上四點，證明周玉蔻是指揮中心垂簾太后。未來會不會台北市政，陳時中也在周玉蔻節目宣告？另外，第五、陳時中不約自己的太太小孩打疫苗，但會約周玉蔻一起打高端疫苗。第六、上周玉蔻12次節目，連周玉蔻罵慈濟的當天都上節目，並在周玉蔻批慈濟時點頭附和。這兩點，則足證明「時只交蔻」。

侯漢廷認為，陳時中只要正告，未來本人及團隊不再上周玉蔻節目、台北市政府標案不給周玉蔻及親友公司，自可釋疑。但陳時中不敢，因為和周玉蔻交情太好，對方握有太多機密。