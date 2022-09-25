快訊／切割周玉蔻！陳時中：只有公務往來　「一點私交都沒有」

▲陳時中今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

資深媒體人周玉蔻近期連番猛轟國民黨台北市長參選人蔣萬安的身世，引發藍營不滿嗆「票投陳時中，就是支持周玉蔻」，而周則在政論節目喊話「你喜歡周玉蔻就投給陳時中」強力催票。不過，陳時中25日上午接受媒體聯訪時切割周玉蔻表示，他跟周玉蔻就是公務的往來，「我跟周玉蔻一點私交都沒有」，還說沒辦法主導媒體，他自己也沒有要跟誰掛在一起。

陳時中今天上午前往太平市場掃街前接受媒體聯訪，媒體關注台北市長柯文哲批評，陳時中現在跟周玉蔻裝不熟已經太慢了，有「戒毒症候群」應該很痛苦？陳時中回擊，第一個，用醫療的名詞來做炫弄，來形容一種不存在的情況，「我想他可能自己還有這樣的一個症候群」；第二個，「我跟周玉蔻就是在公務的往來，相關的新聞需要的時候，我們接受訪問，將我們的政策說明清楚，至於在私交，我跟周玉蔻一點私交都沒有」。

陳時中表示，他們只是在公務上，一個是媒體人，一個是執行政策的政務官，需要說明政策的時候上節目，接受社會的挑戰，就是這樣，至於周玉蔻在節目裡面需要講什麼主題，要根據他們媒體的經驗，他們自己會安排。

媒體追問，是否認同周玉蔻在節目中說「票投陳時中就是投給周玉蔻」等語？陳時中說，他並沒有看到這樣的說法，也沒有看到這樣的節目；媒體再問，周玉蔻說，喜歡周玉蔻就是喜歡陳時中，這部分是欣然接受，還是聽到會瑟瑟發抖？陳表示，沒有，因為他到現在為止沒有看到這個節目，不便評論。

陳時中表示，不需要用這樣的東西來做政治上的操作，他的目標是當「全民市長」，提出全民的政策，希望能夠造福台北市市民。

媒體也問，陳時中現在切割周玉蔻，那為什麼當初同聲附和慈濟的說法？陳時中直言，他從來沒有跟誰同聲附和，他是就社會常規表達自己的意見，「我沒有跟誰要掛在一起」；至於是否希望周玉蔻不要再打緋聞？陳說，他沒有辦法主導媒體、各方面節目的安排。

此外，對於周玉蔻疫情期間常常領先指揮中心公布當日確診數字、公布足跡，甚至傳出特權採檢等事情，衛福部研議好像都沒有結果？陳時中表示，那沒有到需要處理的情況。