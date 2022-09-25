紙風車睽違6年再到鶯歌吸3000人齊聚　卓冠廷帶老婆、女兒響應

▲民進黨議員參選人卓冠廷邀請紙風車劇團，再次到鶯歌演出，吸引超過3000名大小朋友齊聚觀賞。（圖／卓冠廷競辦提供）



記者陶本和／台北報導

新北市議員候選人卓冠廷邀請紙風車劇團，帶來精彩好戲「蕃薯森林奇遇記」，24日晚間在新北市鶯歌國中演出，吸引約3000位大小朋友一起到場看戲同樂；而民進黨立委蘇巧慧也到場關心，給卓冠廷和現場爆滿的鄉親加油。

卓冠廷表示，選舉其實可以不一樣，可以做不同的事情，這也是受到太太、前立委洪慈庸的啟發，想把土樹三鶯地區過去比較少的藝文活動資源，讓故鄉鄉親也看得到。他說，鶯歌已經有六年沒有紙風車的表演，所以特別邀請紙風車來演出，今天也邀請洪慈庸的父母，跟她一起帶著女兒小鹿一起到現場觀賞。

洪慈庸表示，最近常在新北輔選，只有小鹿今天是特別從台中北上，因為她已經三歲半，已經看得懂紙風車表演的劇情，小鹿在兩三天前就十分期待，每天下課都問「我們什麼時候要去看紙風車」，今天終於看到現場表演，小鹿非常開心。

卓冠廷表示，從今晚滿場的狀況看來，保守估算現場超過3000人來觀看表演，可見得鶯歌的鄉親，是非常認同藝文演出、能閤家同樂的活動，他也希望未來每一年都能邀藝文活動來土樹三鶯演出，未來能盡更大的力量，讓更多的藝文活動來到他的故鄉。

有關新北市第8選區土樹三鶯選戰，呈現16搶10的激戰局面，除了卓冠廷之外，還有「侯家軍」新北市政府副發言人呂家愷。而藍綠勢力方面，雙方可說是起鼓相當，藍營擁有江怡臻、洪佳君、林金結、黃永昌等4席；綠營則有廖宜琨、林銘仁、彭成龍、高敏慧等4席，其中，彭成龍與高敏慧都已準備交棒，前者由兒子彭一書出征，後者給姪女高乃芸上場；另外，還有無黨籍友藍的蘇泓欽、友綠的陳世榮。

▼民進黨議員參選人卓冠廷邀請紙風車劇團，再次到鶯歌演出，吸引超過3000名大小朋友齊聚觀賞。（圖／卓冠廷競辦提供）

