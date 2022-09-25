一級戰區！徐定楨曝苗栗三腳督戰況　「這個人」很可能追上來

▲苗栗縣長參選人徐定楨。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／綜合報導

九合一大選將至，而苗栗雖為傳統藍營鐵票區，國民黨提名作業卻一片混亂，除了國民黨參選人謝福弘外，前黨部主委鍾東錦表態參選到底，加上時代力量參選人宋國鼎、民進黨參選人徐定禎以及無黨參選的吳盛聖，形成五腳督局勢，徐定禎分析，民調一直都是自己跟鍾東錦互有領先，但謝福弘成立競選總部後，文宣也開始發起攻擊，民調應該會慢慢上來。

徐定禎曾任頭份市市長，2018年首度以無黨籍參選苗栗縣長，2020年立委選舉時加入民進黨並被提名參選立委，後以得票率37.02%飲恨，今年再度接獲民進黨徵召，拚翻轉苗栗。

對於選情狀況，徐定禎在「自由追新聞」24日的節目中分析，目前一共有五個候選人，但真正有勝選希望的應該只有三人，就看這兩個月衝刺的結果，民調一直以來是自己跟鍾東錦互有領先，謝福弘比較低迷，但最近謝競選總部成立後，民調應該會慢慢上來，不管是臉書、社群軟體、文宣部分也都有發起攻擊的味道。

對於勝選把握，徐定禎指出，除了藍營分裂讓勝選機會較大外，自己在18鄉鎮基層勤走，整個氛圍都不一樣了，他們分裂是原因之一，鄉親希望整個苗栗改變，投票的動力會更大一些，「我是對這次勝選非常有信心。」