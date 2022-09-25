陳時中自曝情史「帶女友喝咖啡」！支持者見文末一句話笑了

▲陳時中自曝年輕情史，曾帶女友喝咖啡。（圖／翻攝臉書／陳時中）



記者柯振中／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中24日到南港瓶蓋工廠，參與「咖啡爽節」的活動，接著不禁自曝過往情史，曾趁著休診空檔「帶女友喝咖啡」，而文末提到女友的身分，也讓支持者大讚「求生意志滿分」。

陳時中在臉書上表示，他到南港瓶蓋工廠參與了「咖啡爽節」的活動，看到許多努力工作的青年朋友，思緒不禁被拉回年輕的時候。

陳時中提到，他年輕時常趁著中午休診的空檔，帶當時的女友到南昌路上的咖啡店吃飯，喝個咖啡、談場戀愛。陳時中說，咖啡店不只有他的青春、愛情軌跡，更並蓄了多元風味，他也十分敬佩努力追夢的年輕人，讓台北的咖啡文化衍異，又能夠涵融。

▲▼陳時中參與「咖啡爽節」活動，事後自曝年輕時的情史。（圖／翻攝臉書／陳時中）



陳時中提到，他將以實際行動表達支持，讓這些年輕人的未來能夠恣意展現，「我們在台北共同努力。」此外，陳時中也補充，「忘了說，剛剛提到一起喝咖啡的女朋友，後來成為了我的太太。」

這篇回想青春的貼文曝光，支持者也替陳時中捏了一把冷汗，留言直呼，「算部長求生意志強！看一半，想要呼喊夫人快來看！幸好」、「阿中市長示範了完美求生意志」、「好緊張！還好是太太」、「部長求生意志滿分」、「差點替阿中捏把冷汗，還好完美收尾哈」、「不是太太就不會說出來了…哈哈哈」、「劇情緊張！跟女朋友約會……最後是親愛的太太，哈哈！」

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