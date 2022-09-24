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警大聲明羅生門！侯辦批林佳龍髒手進校園　林辦反擊：不願面對真相

▲▼新北市長參選人林佳龍出席「民主36挺18」活動。（圖／林佳龍競辦提供）

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競辦提供）

記者杜冠霖／新北報導

新北市長選舉近期也陷入論文大戰，新北市長侯友宜競辦24日拿出一份警大聲明澄清，議員何博文求證卻發現並非校方聲明，侯辦則反批林佳龍把手伸進校園，對此，何博文回擊，侯陣營總是不願面對真相，遇到任何質疑，第一時間永遠是氣急敗壞，「我光明正大將對話公諸臉書，有什麼證據說什麼話，何來將手伸入警察大學的校園？」

針對侯友宜論文，林佳龍日前於節目中質疑，侯友宜博士論文題目為「台灣地區性侵害殺人犯罪之研究」，但當時侯正擔任警察，有請假嗎？有辦法專心寫論文嗎？看起來侯友宜是把刑事警察局的資料私用變成論文，警察大學是只有他這個個案，還是其他人也是這樣子？可以去查一下還有沒有其他這種特例。

而侯辦則拿出一份警大聲明，根據聲明表示，侯友宜依據教育部「報考大學同等學力認定標準」第4條（現「入學大學同等學力認定標準」第8條）規定，「大學畢業獲有學士學位，從事與所習相關工作六年以上，並提出相當碩士論文之著作者」報考。警大嗣後亦依據教育部規定將當年博士班新生入學資格，函請內政部轉教育部審復，經回復「覆核無異」在案，侯友宜於93年通過論文口試並在6月畢業。

對此，林佳龍則表示，侯辦的回應正好暴露3點問題，包含：同等學力著作在哪、口試和畢業時間兜不攏以及論文資料取得方式都有待檢驗。林佳龍競選辦公室發言人何博文更秀出一張與警大校長陳檡文的line截圖對話，陳檡文僅簡短表示，警大並未發佈任何聲明。

對於聲明疑似造假，侯辦稍早急發聲明反駁，今天下午已接獲警大人員來電，證實是校方人員提供給媒體的說明，呼籲林佳龍陣營，不要將髒手伸入校園，迫害基層人員。

針對警察大學是否有發布聲明解釋侯友宜博士學歷疑慮，林佳龍競選辦公室表示，何博文本於了解事實，向警察大學陳檡文校長本人求證，陳校長簡短表示該校未發布任何聲明。對此，侯陣營無視校長本人回應，還指控林佳龍陣營將髒手伸入校園，瞎扯、造謠，迫害基層人員。

何博文指出，侯陣營總是不願面對真相，遇到任何質疑，第一時間永遠是氣急敗壞，情緒發言，「我光明正大將對話公諸臉書，有什麼證據說什麼話，何來將手伸入警察大學的校園？」
 

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