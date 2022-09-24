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直擊／侯友宜首場造勢「綠營票倉」三重登場！5千位市民大跳凍蒜舞

▲▼新北市長侯友宜出席三重大造勢暨競選總部成立活動 。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜出席三重大造勢暨競選總部成立活動，全場大跳「友宜舞」。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（24）日在直搗「綠營票倉」三重舉辦首場大型造勢活動，侯友宜大約在晚間8點15分抵達現場，現場湧入超過千名民眾，大喊「侯友宜凍蒜！凍蒜！」造勢活動現場新北全體市議員參選人、三重區100多位三重里長，以及三重區里長聯誼會會長姚振芳都抵達現場。

侯友宜致詞時表示，感謝市民給他服務的機會，四年後也會繼續認真打拼，他跟三重人一起一步一腳印，和在地人融入在一起，謝謝今天里長不分黨派的與他站在一起，里長常常說他們做的事情是小事情，但其實都是大事情，這個道理永遠不會變。侯友宜也提到，這四年他一直有個夢，要如何改變三重，三重未來將推動新北發展的三大軸心之一，這裡將是新北改變的起點。

▲▼新北市長侯友宜出席三重大造勢暨競選總部成立活動 。（圖／記者李毓康攝）

這次造勢活動以「越」為這次的主題，侯辦表示，侯友宜從三重開始，說明他對新北市的施政願景，「新北是個有夢想的地方，有夢想，就有力量，只有繼續努力，讓新北越來越好」。侯友宜表示，選舉過程，絕不是漫罵、抹黑，更不能撕裂民眾的情感，不能讓台灣，因為不團結，而自我受困，他愛中華民國、愛台灣這塊土地所有的人，不只要和市民一起，越過種種困難，更要越過黨派對立，讓台灣，成為團結的台灣。

最後，侯友宜邀請現場民眾大跳「友宜凍蒜舞」，侯強調，民主政治，人民就是主角，絕對會與基層在一起，而選舉，是要選希望、選未來，因此「好好做事、絕不政治口水」是自己堅守的原則，會與團隊共同擘畫新北的願景，並為下一代打下基礎，帶給市民一場健康、快樂、充滿希望的選舉。

▲▼新北市長侯友宜出席三重大造勢暨競選總部成立活動 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新北市長侯友宜出席三重大造勢暨競選總部成立活動 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新北市長侯友宜出席三重大造勢暨競選總部成立活動 。（圖／記者李毓康攝）

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