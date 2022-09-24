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桃園八德一號社宅「成家第一哩路分享」　原來有家是這種感覺

▲桃園八德一號社宅「成家第一哩路分享」

▲桃園八德一號社宅「成家第一哩路分享」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府興辦社會住宅成果亮眼，深受市民肯定。市長鄭文燦24日於八德一號社會住宅舉辦的「成家第一哩路分享會」指出，市府推動社宅保障每一個人有居住的權利，追逐到更多的夢想。又，八德一號社宅位於重劃區內，中央大學智慧健康園區醫院將於區內興設，這裡有很好的生態陂塘，居住環境佳。

▲桃園八德一號社宅「成家第一哩路分享」

▲市長鄭文燦表示，市府推動社宅保障每一個人有居住的權利。（圖／記者楊淑媛攝）

曾居住在「八德一號社宅」的住戶陳先生於「成家第一哩路分享會」中說道，桃園的社宅超乎他的想像，嶄新的成屋、寬闊的空間、良善完整的生活機能，讓他「原來有一個家是這種感覺」。

陳先生與太太同住，對生孩子的想法一直覺得遙遠，也不知道有一個自己的「家庭」究竟是什麼模樣，但社會住宅的空間，給予二人更緊密的家庭生活方式，「之前跟太太在外面租房又貴，空間小而且又很不好存錢」陳先生講述年輕人的租屋狀況，認為租賃社會住宅給年輕人更多機會，更省錢、更容易完整建立「家」的目標，如今也與太太生兒育女享受家庭幸福，居住一年半時間，為了替自己和孩子找到更大空間才搬離社宅，桃園市政府透過社會住宅，讓新一代的家庭更安心建立屬於自己的「家」。

▲桃園八德一號社宅「成家第一哩路分享」

▲桃園八德一號社宅外門口，定期有行動圖書車造訪。（圖／記者楊淑媛攝）

單親媽媽許小姐曾居住於「八德一號」，看見社會住宅多元服務且便利的一面，以及社會住宅的租金讓她著實感到住宅政策的落實。她表示：「我用這樣的錢就可以租到美好家的環境，但是在外面這樣的錢，只能租到小套房，我覺得這是社宅給我的便利性」許小姐懇切說道。

▲桃園八德一號社宅「成家第一哩路分享」

▲桃園市社會住宅在規劃上採智慧節能建築設計，推行全齡混居社宅，並導入鄰里公共服務設施。（圖／桃園社會住宅中心提供）

「社會住宅其實減少了我很多生活上的壓力」。許小姐表示，就連申請社會住宅的過程都很便利，時程規劃都非常明確，「有問題打電話去管理中心，都可以快速得到答案」，此外，周邊也有非常多的公車線路，在交通上也讓許小姐非常滿意，許小姐在社宅居住一年多，直到擔心孩子吵到鄰居才決定搬離。

▲桃園八德一號社宅「成家第一哩路分享」

▲結合里辦公室及長期照護之送餐服務，並凝聚社會局社工師及居家照護員等社會福利資源，建立社會安全網，提供住戶社福相關服務，照顧及輔導住戶居家生活。（圖／桃園社會住宅中心提供）

桃園市政府推動、建設社會住宅不遺餘力，共啟動41處社會住宅，在規劃上採智慧節能建築設計，推行全齡混居社宅，並導入鄰里公共服務設施，成為入住市民成家第一哩路。市府並預計興建約8,000 戶，至今年底即累計完成約4,000戶社宅供居住，造福許許多多家庭，「成家第一哩路」不是單純口號，而是實際發生的現在進行式，讓更多民眾在人生、成家、育兒的路上，留下重要的里程碑，讓社會住宅協助民眾享受居住的幸福、便利、與成就感。

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