北景雲計劃淪弊案？　凌濤爆料：營造商董事與鄭文燦前機要同名

▲國民黨召開「桃市府北景雲計劃淪弊案？瑞助營造與鄭文燦中間人曝光！？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

918強震造成桃園八德運動中心5樓羽球場天花板大面積震落，同為「北景雲計畫」中的大湳消防分隊，也被提報缺失高達上百項未改善。對此，國民黨23日召開記者會爆料，統包北景雲計畫工程的營造商「瑞助營造」及「龍邦國際」，有位董事名叫「王化宇」，與桃園市長鄭文燦2007年擔任政院新聞局長時的機要秘書同名。

國民黨桃園市議員參選人凌濤指出，12億北景雲計畫營造廠商有位董事名叫「王化宇」，這位王化宇是否就是2007年擔任行政院新聞局前局長鄭文燦的機要秘書王化宇？是否也是在鄭文燦任職台灣琉球協會第三屆理事長時，在同協會擔任理事的王化宇？這三位是不是同一人？

凌濤痛批，若上述王化宇皆為同一人，那麼監察院跟檢調應該調出2014至2016年所有王化宇跟鄭文燦的金流、通聯、標案紀錄，所有瑞助營造及龍邦國際在桃園的案子都必須檢驗，避免桃園市公共工程品質受損。

針對北景雲計畫統包工程施工品質不良，桃園市議員參選人謝克洋補充，桃園市消防局曾發函要求瑞住營造改善缺失，不僅沒有改善，問題還越來越多，缺失多達153項，改善完成僅41項，改善率不到三成，超過七成三、將近四分之三的缺失尚未完成改善；其中有一項消防分隊牆面持續劣化，「這要讓守護市民的消防隊如何安心？新工處不要只負責甩鍋，要對大家說清楚講明白，鄭文燦也應還給桃園市民安全的公共空間。」

國民黨副發言人楊智伃也開嗆，「鄭文燦別只會當躲在小英後面的巨嬰，沒有承擔、沒有肩膀！說好的責無旁貸？其實只是被小英寵壞。」她更呼籲監察院長陳菊，「不要再睡覺護航小老弟，趕快出手調查鄭文燦『北景雲計畫』的弊端。」

對於多功能球場天花板因地震掉落，負責工程的統包廠商「瑞助營造」則回應，第一時間已展開最安全、高效的復原工作，並會付起應負責任絕不推諉，造成社會大眾的擔憂，瑞助營造深表抱歉，也同時向桃園市政府團隊及受傷民眾致上最深的歉意，「我們絕對虛心接受、不會推卸責任。」