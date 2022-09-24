確診也不停下腳步　鄭運鵬自拍短片...繼續跑遍全桃園

▲民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨天確診進行居隔中，但自拍一段短片代替他向鄉親問候拜票。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬昨（23）日因發燒快篩呈現陽性，正進行7天居家隔離，雖無法出門與市民見面，甚至無法出席今（24）日晚間的「運轉桃園－勝利啟航」誓師大會，只能改以視訊方式與蔡英文總統、鄭文燦市長與支持選民空中相會。但鄭運鵬昨晚自拍短片強調，會趁此居隔機會，持續好好思考市政建設想法，線上與同仁研議政策等政見，再陸續向市民報告更完整規劃。

鄭運鵬在短片中透露，原定今晚在桃園區舉行的「運轉桃園－勝利啟航」誓師大會，很遺憾無法到現場與大家共同參與，但大會依然照常舉行，蔡英文總統、桃園市長鄭文燦都會出席，如果他的狀況許可，會透過直播或影片視訊方式與大家見面，訴說未來對桃園市願景與規劃，並邀請市民一起參與「我們一起運轉桃園大進化！」

▲鄭運鵬競選團隊強調，今晚在桃園區舉行的「運轉桃園－勝利啟航」誓師大會照常舉行。（圖／鄭運鵬競辦提供）

此外，鄭運鵬因居隔7天，競選團隊改變策略，即日起由競選總幹事黃世杰、立委湯蕙禎、後援會總會長黃適卓展開密集式跑場，展現團隊默契合作，希望市民朋友在這個週末，持續感受到鄭運鵬競選團隊的熱情與關心。

鄭運鵬競選團隊強調，鄭運鵬跑遍桃園不停歇，今晚「運轉桃園－勝利啟航」誓師大會照常展開，未來一週，將展開「勇者鵬分身之術」市場走透透行程，由政策平台召集人林飛帆與多位神秘嘉賓共同參與桃園各大菜市場，以突顯鄭運鵬「桃園勇者」無所不在與市民同在熱情，持續帶給市民「運轉桃園大進化」的決心與信心。

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