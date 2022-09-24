三義西湖競選總部成立！鍾東錦假日行程滿檔　展現雄厚基層實力

▲鍾東錦24日成立三義、西湖競選總部，三義鄉長呂明忠和西湖鄉長高阿賜也到場力挺。（圖／鍾東錦競選總部提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長候選人鍾東錦在周六競選活動滿檔，上午先在辦西湖和三義競選總部成立大會、下午進行18鄉鎮市團結誓師大會，緊接著苗栗山城青年唱跳親子晚會，展現出來自基層的雄厚實力。

鍾東錦西湖與三義競選總部，上午先後舉行成立大會，吸引上千名鄉親前往參加，大家高喊「苗栗願景、前程似錦，縣長唯一支持鍾東錦」，爭取連任的西湖鄉長高阿賜、三義鄉長呂明忠也送上象徵好彩頭、凍蒜以及包中等吉祥物，鍾東錦也分別授戰旗給予西湖和三義總部，與競選幹部一起全力準備衝刺選戰。

鍾東錦說：「雖然民進黨縣長提名人有來自總統和副總統的加持，加上目前情勢是其他3個候選人，攻擊、抹黑他一個人，但還好自己有苗栗鄉親的支持，因此根本不會害怕，反而越戰越勇、越戰越有信心。」

▲▼鍾東錦24日成立三義、西湖競選總部，大批鄉親到場力挺。（圖／鍾東錦競選總部提供）

鍾東錦強調，其他候選人都有黨派在後面撐腰，但看不到真正關心鄉親、真正願意幫助苗栗的人，如果將來當選，他們要以政黨的利益為依歸，還是以鄉親的利益為依歸？反觀自己參選沒有黨派的奧援，卻有來自苗栗鄉親和各級基層候選人的支持，加上自己的努力，未來順利當選一定會以苗栗鄉親的利益為最大考量，在大多數鄉親的支持下，相信一定會成功。

苗栗競選總部下午也首次舉辦18鄉鎮市幹部團結宣誓大會，參加人員除了各地競選總部主要成員，還包含議員、鄉鎮市長、代表、村里長候選人，有近千名幹部參加，展現雄厚的基層實力。