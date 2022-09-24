「選舉不該喪失人性」　黃珊珊聲援蔣萬安：牽扯到家人很沒道德

▲黃珊珊、蔣萬安。（合成資料照／記者林敬旻、張一中攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日與國民黨台北市長參選人蔣萬安槓上，連日起底其身世背景，更持續爆料蔣萬安父親蔣孝嚴23年前「晶華緋聞案」，還揭露當年女主角是名媛張淑娟。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊24日表示，「選舉攻防激烈很正常，對候選人嚴格檢驗都沒有問題，但牽扯到家人是很沒有道德的。」

「選舉，不該喪失人性。」黃珊珊表示，這幾天的選舉烏賊戰已經成為每日一爆，對於候選人做人格毀滅式的攻擊，而且是由掌控國家資源的執政黨，以及附隨的媒體人主導，掩飾他們對於民心盡失的恐懼，用這樣的方式製造仇恨、移轉疫苗事件的焦點，近乎喪失人性。

針對周玉蔻爆料蔣萬安父親蔣孝嚴多年前緋聞事件，並對其身世做出攻擊，黃珊珊認為，「選舉攻防激烈很正常，對候選人嚴格檢驗都沒有問題，但牽扯到家人是很沒有道德的。」

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黃珊珊表示，每個人都有家人，政治人物的家人更是格外受到外界關注，已經犧牲很大。選舉要比，就誰比較適合當市長，不應該去牽扯別人的身世、家人的緋聞，這與選舉的競爭有何相干？

「一人做事一人當，父親的陳年往事與市長選舉何干？」黃珊珊說，每個人都有家人，蔣萬安家還有小朋友，他們要如何去面對外界對他熟悉的至親家人羞辱的指控？陳時中也有家人，至少要出來說句公道話，而非一面切割，又跟周玉蔻一搭一唱，繼續上他的節目包裝搶曝光。

至於民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文涉嫌抄襲爭議，黃珊珊表示，這很顯然早已經過美國辛辛那提大學書面確認並無抄襲問題，民進黨眼看已經無法繼續污衊，就以執政黨立院黨團出手施壓資策會，這樣鋪天蓋地的攻擊，正像新竹市的選情一樣，只要高虹安民調領先，這樣的污衊與打壓就不會停止，「沈慧虹雖是我的朋友，我相信她也不會支持這種為了一場選舉，使用國家機器進行人格毀滅戰。」

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黃珊珊強調，這場選舉，公共政策的討論已經失焦，也近乎喪失人性，媒體本不應沈淪成為選戰工具，回歸選戰的市政辯論與願景，才是台北市民所想要看到的。

面對周玉蔻連環炮轟，蔣萬安23日受訪時表示，選舉選成這樣是台灣的悲哀，他是市長參選人，因為他的參選帶給他家人如此殘忍的傷害，真的感到不捨，也難相信選舉如此嗜血，「現在政府哪一個政策發布，民進黨都到周玉蔻節目上宣布，民進黨表面切割，實際上與周玉蔻暗地同謀，現在大家唯一能做的，就是相信台灣、相信台北、相信台北市民能有自己的判斷。」