　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「選舉不該喪失人性」　黃珊珊聲援蔣萬安：牽扯到家人很沒道德

▲▼黃珊珊、蔣萬安。（合成資料照／記者林敬旻、張一中攝）

▲黃珊珊、蔣萬安。（合成資料照／記者林敬旻、張一中攝）

記者詹宜庭／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日與國民黨台北市長參選人蔣萬安槓上，連日起底其身世背景，更持續爆料蔣萬安父親蔣孝嚴23年前「晶華緋聞案」，還揭露當年女主角是名媛張淑娟。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊24日表示，「選舉攻防激烈很正常，對候選人嚴格檢驗都沒有問題，但牽扯到家人是很沒有道德的。」

「選舉，不該喪失人性。」黃珊珊表示，這幾天的選舉烏賊戰已經成為每日一爆，對於候選人做人格毀滅式的攻擊，而且是由掌控國家資源的執政黨，以及附隨的媒體人主導，掩飾他們對於民心盡失的恐懼，用這樣的方式製造仇恨、移轉疫苗事件的焦點，近乎喪失人性。

針對周玉蔻爆料蔣萬安父親蔣孝嚴多年前緋聞事件，並對其身世做出攻擊，黃珊珊認為，「選舉攻防激烈很正常，對候選人嚴格檢驗都沒有問題，但牽扯到家人是很沒有道德的。」

黃珊珊表示，每個人都有家人，政治人物的家人更是格外受到外界關注，已經犧牲很大。選舉要比，就誰比較適合當市長，不應該去牽扯別人的身世、家人的緋聞，這與選舉的競爭有何相干？

「一人做事一人當，父親的陳年往事與市長選舉何干？」黃珊珊說，每個人都有家人，蔣萬安家還有小朋友，他們要如何去面對外界對他熟悉的至親家人羞辱的指控？陳時中也有家人，至少要出來說句公道話，而非一面切割，又跟周玉蔻一搭一唱，繼續上他的節目包裝搶曝光。

至於民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文涉嫌抄襲爭議，黃珊珊表示，這很顯然早已經過美國辛辛那提大學書面確認並無抄襲問題，民進黨眼看已經無法繼續污衊，就以執政黨立院黨團出手施壓資策會，這樣鋪天蓋地的攻擊，正像新竹市的選情一樣，只要高虹安民調領先，這樣的污衊與打壓就不會停止，「沈慧虹雖是我的朋友，我相信她也不會支持這種為了一場選舉，使用國家機器進行人格毀滅戰。」

黃珊珊強調，這場選舉，公共政策的討論已經失焦，也近乎喪失人性，媒體本不應沈淪成為選戰工具，回歸選戰的市政辯論與願景，才是台北市民所想要看到的。

面對周玉蔻連環炮轟，蔣萬安23日受訪時表示，選舉選成這樣是台灣的悲哀，他是市長參選人，因為他的參選帶給他家人如此殘忍的傷害，真的感到不捨，也難相信選舉如此嗜血，「現在政府哪一個政策發布，民進黨都到周玉蔻節目上宣布，民進黨表面切割，實際上與周玉蔻暗地同謀，現在大家唯一能做的，就是相信台灣、相信台北、相信台北市民能有自己的判斷。」

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
解封倒數！　確診、隔離者這些補助別忘領
告定了！她曝張淑娟「非常憤怒」　週一提告周玉蔻
《放進去一下下就好》別亂唱！　呂秋遠警告：律師費很貴
作家H抗癌漏尿「包尿布錄影」！工作人員心疼到哭
逆轉？滾床女主角「不是張淑娟」　她喊：是王姓女子
驚悚畫面曝！轎車「0剎車」猛撞機車　人車噴飛慘死
快訊／雨彈一早就開炸！　4縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌轟周玉蔻「下流」！　蔣萬安：11／26向劣質選風投反對票

他認這輩子最對不起連勝文「這件事」　支持張淑娟告周玉蔻到底

告定了！　王鴻薇揭張淑娟「憤怒情緒」：下週一提告周玉蔻

政戰局長赴美行程全被掌握！　國防部斥認知作戰：製造我內部對立

侯友宜競辦公布警大聲明　痛批林佳龍「烏龍政客」：根本刻意栽贓

張淑娟聲明力證「不在場」　周玉蔻曬字條反嗆「搞錯時間點」

陳其邁「挺18歲」照片曝！對望高雄火車站　大走桃紅色賣萌風格　

「選舉不該喪失人性」　黃珊珊聲援蔣萬安：牽扯到家人很沒道德

最後交手！質詢陳其邁「愛河月漂8浮屍」　李眉蓁倡設生命巡守隊

蕭美琴投書美期刊　籲聯合國終結對台孤立

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

30萬俄羅斯大兵被逼上前線　童心碎淚別父：一定要回來

IU機場超照顧粉絲　收信、聊天暖到最後~

一口藥一口水交替吞下　勇敢萌弟拿杯子自己喝

錯過李芷婷「求救訊息」！　老闆潘偉凡長文道歉：原來我錯了

地震救難隊找不到地方吃飯　受災麵店送90碗：全都過來吃

黃國昌轟周玉蔻「下流」！　蔣萬安：11／26向劣質選風投反對票

他認這輩子最對不起連勝文「這件事」　支持張淑娟告周玉蔻到底

告定了！　王鴻薇揭張淑娟「憤怒情緒」：下週一提告周玉蔻

政戰局長赴美行程全被掌握！　國防部斥認知作戰：製造我內部對立

侯友宜競辦公布警大聲明　痛批林佳龍「烏龍政客」：根本刻意栽贓

張淑娟聲明力證「不在場」　周玉蔻曬字條反嗆「搞錯時間點」

陳其邁「挺18歲」照片曝！對望高雄火車站　大走桃紅色賣萌風格　

「選舉不該喪失人性」　黃珊珊聲援蔣萬安：牽扯到家人很沒道德

最後交手！質詢陳其邁「愛河月漂8浮屍」　李眉蓁倡設生命巡守隊

蕭美琴投書美期刊　籲聯合國終結對台孤立

黃國昌轟周玉蔻「下流」！　蔣萬安：11／26向劣質選風投反對票

違規迴轉害摔車！他「只看一眼」走人　被害人不出面...下場更慘

他認這輩子最對不起連勝文「這件事」　支持張淑娟告周玉蔻到底

高雄必去早午餐！份量大的美式大早餐　明太子軟法獨特香氣超好吃

「國泰雍萃」享北士科宜居條件　重磅建設爭取亞運再添利多

世貿美容化妝品展民眾敲大槌領獎品　保養品展創意

打完疫苗不舒服...他「偷牽車」代步　花襯衫太顯眼...1天就被逮

跨年住飯店「免費吃早、晚餐」！加碼送樂園門票　還能賞煙火

張育成連2戰先發吞K　法官沒開轟洋基仍險勝紅襪

「假消息」列為雲林選舉治安重點　黃明昭：中央支援偵查資源

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

政治熱門新聞

咬定侯友宜會選總統！余天：別浪費資源

用蔣孝嚴緋聞攻擊很下流　吳欣岱：僅可對蔣萬安

北市報廢警車起標價2千　議員質疑

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

周玉蔻扯出20年前緋聞案！黃國昌嗆下流

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

侯友宜首場造勢直搗綠營票倉　林佳龍喊「記得請假」：來場君子之爭！

陳時中民調下降！　他轟周玉蔻：勿為節目收視把台北市送給蔣萬安

周玉蔻「歡迎」張淑娟提告！　王鴻薇嗆：法院認證的敗訴女王

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

白喬茵控陳吉仲抄襲　論文工具比對相似度僅3%

侯友宜遭林佳龍質疑「學士跳博士很奇怪」　本人親吐9字回應了

宅神踢爆民進黨全力回防「這縣市」：選不上動搖黨本

更多熱門

相關新聞

張淑娟聲明力證「不在場」　周玉蔻曬字條反嗆「搞錯時間點」

張淑娟聲明力證「不在場」　周玉蔻曬字條反嗆「搞錯時間點」

資深媒體人周玉蔻近日與國民黨台北市長參選人蔣萬安槓上，連日起底其身世背景，更爆料蔣萬安父親蔣孝嚴23年前「晶華緋聞案」女主角就是當時的名媛張淑娟。對此，張淑娟昨（23）日下午發聲明駁斥不實指控，將循法律途徑提告。周玉蔻也不甘示弱，在臉書嗆聲「歡迎提告」，並質疑張淑娟聲明所提的日期為12月5日，與手寫紙條中的11月10日不符。

陳其邁「挺18歲」照片曝！桃紅色風格賣萌

陳其邁「挺18歲」照片曝！桃紅色風格賣萌

厭世之都？質詢陳其邁「愛河月漂8浮屍」　李眉蓁給建議

厭世之都？質詢陳其邁「愛河月漂8浮屍」　李眉蓁給建議

嘉縣竹崎某村長宴請鄰長疑涉賄選　檢方聲押

嘉縣竹崎某村長宴請鄰長疑涉賄選　檢方聲押

北景雲計劃缺失多　賴香伶提供事証給檢調

北景雲計劃缺失多　賴香伶提供事証給檢調

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長蔣萬安周玉蔻黃珊珊陳時中

讀者迴響

熱門新聞

母在家彈鋼琴　24歲童星「從背後槍殺」！

表妹來隔離...老公沒回房！孕妻驚見「女上男下」

錯過李芷婷「求救訊息」　老闆道歉：我錯了

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」

正宮亞希「開撕許仁杰」：慾望會使人犯錯！

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

名媛反目成仇！　百億身家「借友千萬」被翻臉

該看籃球了！女球迷「緊身露腰」網看2點傻了

快訊／許仁杰回應正宮「謝謝妳的付出」　安排律師「坐下來好好溝通」

快訊／正宮火大不忍了！公開嗆許仁杰「錢都是家用不是被我花光的」

真的成韭菜　中環賣陽明4114張虧2114萬元、還有9251張

他怨1樓、頂樓打死不都更！來人秒懂「1周天價賣出」

快訊／宜蘭23:59發生規模4.0地震

薪水全上繳　求愛遭拒！人妻提4要求：表現好才能做

更多

最夯影音

更多
爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地

爸聽關車門聲秒開走！　兒趕上課慘被忘在原地
楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

楊銘威QQ！5歲兒「第6愛爸爸」　只愛媽媽...方志友甜喊：我的小男友

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

遇地震朋友秒打給男友　她無奈：單身狗的心酸

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

《可不可以放進去一下下就好》驚見A-Lin　主唱其實是工人！摘假髮：沒人可認出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面