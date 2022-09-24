最後交手！質詢陳其邁「愛河月漂8浮屍」　李眉蓁倡設生命巡守隊

▲高雄市議員李眉蓁在這個會期最後一次質詢市長選舉對手陳其邁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市議員李眉蓁23日進行這個會期最後一次市政總質詢，面對兩年前補選時的競選對手陳其邁，李眉蓁談到愛河數度出現浮屍一事，也語重心長地提醒市民珍惜生命、勇敢面對生活，也希望做好自殺防制洗刷厭世之都污名，必要時應成立愛河生命巡守隊。

23日質詢時，李眉蓁提到依衛福部統計，高雄去年每10萬人自殺率17.8，愛河浮屍的新聞經常出現，高雄蒙上了厭世之都的陰影污名。李眉蓁呼籲大家珍惜生命、勇敢面對生活困境之餘，要求市政府成立跨局處的自殺防制機制，甚至考慮在自殺熱點的愛河成立生命巡守隊，其實搶救生命。

▲高雄市議員李眉蓁在這個會期最後一次質詢市長選舉對手陳其邁 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外李眉蓁也針對陳其邁獲天下雜誌最大進步獎指出，高雄大專畢業生平均薪資比兩年前少了4000元、房價卻大漲二、三成，低薪高房價造成15到39歲年青人兩年少了約6萬等議題，提醒陳其邁「市長個人滿意度進步，年輕人生活卻原地踏步，陳其邁真的沒什麼好高興的」。

陳其邁市長說台積電表定8月動工，結果卻跳票，導致傳言很多。李眉蓁認為水、電、土地是台積電建廠的三要素，希望市府要給台積電沒有污染的土地，乾旱時也有水用，更不會動不動被台電的停電斷電弄得生產大亂，這樣台積電在高雄才可以永續經營。陳其邁答詢指出土地合約在8月1日簽訂，水利局表示將提供橋頭、楠梓兩座再生水廠的水給台積電使用，每度34元，副市長羅達生指台積電使用超高壓電、雙迴路設計，跳電機率應該不高。

台積電進駐帶動交通建設需求，捷運北環圈被視為優先推動路網。北環圈包含紫線、綠線、藍線三條路線，目前市府積極推動高雄大學到樹德科大的紫線，也已決定把右昌到高鐵左營站的綠線併入，並沒有把高鐵左營站到燕巢的藍線納入。李眉蓁認為，「排藍」會讓北環圈缺一角，她希望也把藍線納入可行性評估，一口氣就把北環圈做起，畢其功於一役。

李眉蓁也強調台積電進駐後，左楠地區教育需求增加，要未雨綢繆規劃增設幼稚園、國小、國中。他也推動哈囉市場的傳統市場改建工作，希望朝觀光市場的方向做改建，讓在地人有現代化的採購環境，外地人到蓮池潭有朝聖地美食勝地。

▲高雄市議員李眉蓁建議要成立「生命巡守隊」以及針對台積電設廠提出質詢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）