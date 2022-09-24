陳其邁「挺18歲」照片曝！對望高雄火車站　大走桃紅色賣萌風格　

▲民進黨高雄市黨部在火車站前掛起陳其邁看板宣傳「挺18歲公民權」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

18歲公民權修憲複決案將在今年與地方公職選舉合併舉行，為了催出965萬張同意票門檻，民進黨高雄市黨部在高雄市火車站旁的大樓看板上，掛上高雄市長陳其邁大大的「挺18歲公民權」看板，表達對年輕人的支持。特別的是，陳其邁這幅看板採用跳脫傳統的桃紅色作為看板顏色，給人耳目一新的感覺。

高雄市黨部表示，「18歲公民權」是民進黨長久以來堅持的理念，賦予年輕人決定權，共同參與民主也守護民主，這次投票是台灣史上第一個進入複決階段的修憲案，獲得跨黨派的支持，但仍須通過需要965萬票的高門檻，因此陳其邁選在車水馬龍的火車站掛出看板，展現支持年輕人參與民主的態度。

▲為了貼近年輕族群，宣傳設計採用「桃紅色」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

呼應陳其邁市長上任後持續打造高雄成為對年輕人友善的城市，看板以「18歲公民權 民主更向前」為口號，具體展現支持年輕人實踐民主，重視青年參與公共事務的權利；同時看板背景使用年輕、有活力的桃紅色，在視覺上更加活潑有躍進感，富年輕創意氣息。陳其邁支持18歲公民權的看板位置，選在車水馬龍的高雄車站站前建國三路上，就是要讓市民朋友看見，號召更多人一起加入力挺年輕世代，加入年輕想法，讓民主持續前進。

高雄市黨部表示，陳其邁市長與全體高雄黨籍候選人用具體的行動力，拜託大家支持18歲公民權，希望發揮影響力，把支持的聲音傳遞下去，呼籲大家11月26日出門投票，共同為年輕人投下同意票，讓18歲公民權這項複決案可以過關，留給下一代一個更好的台灣。

▲民進黨高雄市黨部在火車站前掛起陳其邁看板宣傳「挺18歲公民權」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）