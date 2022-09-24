張淑娟聲明力證「不在場」　周玉蔻曬字條反嗆「搞錯時間點」

▲張淑娟、周玉蔻。（組合圖／記者屠惠剛攝、翻攝張淑娟臉書）

實習記者李密／台北報導

資深媒體人周玉蔻近日與國民黨台北市長參選人蔣萬安槓上，連日起底其身世背景，更爆料蔣萬安父親蔣孝嚴23年前「晶華緋聞案」女主角就是當時的名媛張淑娟。對此，張淑娟昨（23）日下午發聲明駁斥不實指控，將循法律途徑提告。周玉蔻也不甘示弱，在臉書嗆聲「歡迎提告」，並質疑張淑娟聲明所提的日期為12月5日，與手寫紙條中的11月10日不符。

▲周玉蔻質疑張淑娟聲明所提日期與紙條日期不符。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

近日媒體人周玉蔻爆料「晶華緋聞案」女主角就是當時的名媛張淑娟，對此，張淑娟昨（23）日發表聲明，表示已委請律師提告，請司法機關盡速偵辦，以正視聽。



張淑娟在聲明中強調，媒體指射「晶華事件」時間點是1999年12月5日，「當時本人在東森電視台主持2個節目《食全食美》及《大生活家》，為公眾人物，嚴謹自律，絕無任何自損清白之事。」

然而，周玉蔻反擊張淑娟，連不在場證明的時間點都搞錯，「是1999年11月10號，不是聲明第一點錯植的1999年12月5號啦！」周玉蔻也加碼曬出手寫紙條，並表示「張淑娟小姐到底認不認識章（當年的姓）孝嚴啊？！」

▼周玉蔻質疑張淑娟聲明日期。（圖／翻攝自Facebook／周玉蔻）

