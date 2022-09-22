謊稱衛生局連問2次：罩杯多大？　她2招神回「看到P字秒掛」

記者黃翊婷／綜合報導

一名長髮正妹日前接到一通電話，對方自稱是衛生局在做電話市調，起初只是問了一些基本問題，接著竟開始追問「妳罩杯多大」，還問了2次，她立即警覺可能是惡意騷擾電話，於是反問2個問題，「你們是哪個衛生局？有電話可以回撥嗎？」對方這才嚇得趕緊掛斷電話。

▲原PO發現來電顯示的號碼只有一個英文字母「P」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，19日接到一通顯示為無號碼的電話，是一個男生打來的，開頭就說「我們是衛生局在做電話市調」，當下她沒有起疑，配合回答一些基本問題，包含年齡、身高、體重等等，然而，對方接下來的問題卻讓她感到很奇怪。

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原PO說，男子先是詢問有沒有摸到乳房硬塊，她回答沒有，對方就接著問「妳罩杯多大」，見她起疑還再次強調自己是衛生局電話市調，如果不方便回答也沒關係，下一秒又追問1次罩杯大小；這時她警覺這通電話可能是惡意騷擾，於是機智反問是哪個衛生局、有無電話可以回撥，對方這才嚇得趕緊掛斷電話。

文章公開之後掀起網友留言熱議，大家紛紛表示，如果真的是政府單位電話市調，不會隱藏來電顯示，顯示號碼只有一個P字，通常是來自公共電話或關閉來電顯示的惡意騷擾，最好不要接或是馬上掛斷，「那個是變態市調」、「P是公共電話或關掉來電顯示，就無聊的騷擾電話」、「市調其實都會有來電顯示」、「這我也遇過，還謊稱是婦產科醫生」、「我有接過假裝泌尿科醫生打來說我爸媽去檢查有性病，又說共用馬桶的話會被傳染，叫我摸摸看自己下體有沒有分泌物」。

由於高雄今年7月有民眾向議員陳情接到「假乳癌問卷調查」的騷擾電話，談話中對方一直詢問「罩杯大小」、「有沒有性行為」等與乳癌無關的問題，讓人感到很困擾。高雄市衛生局曾出面澄清，強調當時衛生局並沒有進行相關問卷電訪，衛生局人員也不會打電話詢問民眾私密問題，如果民眾接到類似電話，請立即拒絕回答並撥打110報案。