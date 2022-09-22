女網友嗲喊「買點數送我」　13歲少年湊5千想寵她...警一招破解

▲13歲少年差點被網路詐騙 。（下圖同／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名13歲少年，日前帶著5000元到便利商店，想向店員購買遊戲點數贈送給網戀女友，店員發覺少年神色有異，擔心他遭詐緊急報警。少年向警方表示，他在網路遊戲認識女友，雙方互加line聊天，女網友嗲聲要他到超商購買點數送她，警一聽立刻識破這就是詐騙，但少年不信，警方於是與少年自拍傳圖給網戀女友，女友立刻變臉，警方因此當場成功勸阻他購買點數。

據了解，這名新北市13歲少年近期愛上一款線上對戰遊戲，在遊戲裡結識一名女網友，兩人在虛擬戰場互相幫忙，少年漸生好感，與女網友互加通訊軟體line後頻繁聯繫，女網友不時用字嗲語，讓少年麻酥酥以為真愛降臨，網戀女友最近對少年提出買點數要求。

聽話的少年，15日晚上8時35分左右帶著平日存下的零用錢及壓歲錢共5000元，到住家附近一間便利超商店購買遊戲點數，由於對13歲少年來說，金額較大，引起店員懷疑他是受騙，因此報警。警方到場了解後，檢視少年手機對話內容，確定是「假交友、真詐財」詐騙伎倆。

但不論警方好說歹說，少年仍堅信女網友是「真愛」，堅持要買點數送給她，員警詹尚學這時靈機一動，拍了一張他與少年合照，再透過少年手機傳照給女網友。

果不其然，平常嗲聲嗲語的「女網友」突然性情大變！怒嗆少年，少年當頭棒喝，這才突然醒悟：「原來警察是對的！我受騙了！」他立刻封鎖女網友，打消購買遊戲點數念頭。

警方呼籲，民眾如果遇到可疑詐騙情事，除了自己多方面查證，家長亦可多留意家中少年使用手機情形，如有網路交友，被要求至超商購買遊戲點數等任何疑似是詐騙的資訊，都可以撥打110或165反詐騙專線詢問，警方會立即協助。