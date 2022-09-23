快看！foodpanda「豪送14支iPhone 14 Pro」　遊戲規則一次看

▲foodpanda豪送14支iPhone。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

常常叫外送的人有福了！外送平台「foodpanda」宣布祭出「訂單錦標賽」活動，準備送出「14支iPhone 14 Pro」，明（24）日起至10月31日期間只要完成指定金額之線上付款訂單就能參加，一共有12個下單金額區間，只要鎖定一區間瘋狂下單，訂單量最多者就可直接拿走iPhone，加碼至9月30日前還能獲得千元美食金，把握機會來下單。

▲累積訂單量最高者可獲得iPhone 14 Pro。

為回饋消費者，foodpanda驚喜祭出「叫foodpanda送～訂單錦標賽」，9月24日起至10月31日期間累積訂單數最高者即可獲得iPhone 14 Pro，活動機制會將訂單金額區分為12個量級區間，最低量級為150元至199元，最高量級則是1800元以上，而金額較低的10個量級將各送出1支iPhone，金額最高的2個量級則會送出2支iPhone，總計送出14支iPhone 14 pro；此外，每個量級還會取前30名（不含iPhone得獎者）豪送出千元美食金。

提醒活動每日最高可納入統計訂單為10張有效訂單，超過則不予以計算，計算區間為每日0時至23時59分，若該區間得獎者總訂單數相同，則取結帳金額總額高者優先獲獎。而為錦標賽暖身，9月24日至9月30日還有限時限量加碼優惠，12個量級都將提供不同金額的優惠折扣，每人最高可獲得超過3000元美食金，優惠內容將於明日公佈，請消費者多加注意。

除了送iPhone、千元美食金外，還有「週週挑戰賽」活動可以參加，10月3日起至10月30日只要使用線上付款，每週完成5張指定訂單，包含3張美食外送訂單、1張生鮮雜貨訂單及1張外帶自取訂單，即可獲得2張75元優惠券，每周結算1次且能重複獲獎。

【你可能也想看】

►日本賣翻「炸腿排」台灣也有了！ 超商最新「隱藏版美食」一次看

►麥當勞、肯德基全買1送1！9大速食店「9月最新優惠」懶人包

►深夜點「保險套+豆漿」組合超夯！人氣「外送生鮮雜貨」大公開