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熊貓超市「生鮮蔬果產地」首曝光！3秘訣賣翻　1天20台貨車送菇

▲▼foodpanda生鮮蔬果產地公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲熊貓超市販售生鮮蔬果產地大公開。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／彰化報導

外送平台雲端超市販售「生鮮蔬果」產地首度曝光了！「foodpanda」2019年首度推出虛擬「熊貓超市」，宣布搶進外送生鮮雜貨市場，且除了外送之外，還自建倉庫積極與台灣在地供應商合作，把關生鮮品源頭，以落實產地到餐桌一條龍服務，更以「3大秘訣」讓業績狂飆400%成長，《ETtoday新聞雲》這次就走進雲端超市生鮮品之產地，揭開選品到包裝的小秘密。

▲▼foodpanda生鮮蔬果產地公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲熊貓超市販售小包裝深受消費者喜愛。

看準外送龐大商機，foodpanda從2019年開始發展生鮮外送市場，「熊貓超市」則於2020年4月正式上線，截至目前為止在全台已有36間倉庫據點，線上提供超過25品類、5000種商品選擇，且不只有外送，業者更積極尋找台灣在地生鮮蔬果供應商，建立產地合作夥伴，每天從產地採收後直送到倉庫再送到消費者手中，以確保生鮮蔬果品質，甚至自掏腰包替農產品進行農藥殘留檢驗，嚴格把關健康。

foodpanda零售事業總監何禮旭表示，熊貓超市業績相比2019年已有400%成長，幅度極大，並透露關鍵在於「3大策略」，包括「精緻包裝」、「貼心客製」及「快速方便」，像是下單後只要20分鐘就能送到家、北部民眾最愛截切水果、小規格杏鮑菇銷量是多人份的2倍，且平台上蔬果類近9成皆是源自台灣，力挺台灣農業，更首度曝光2大生鮮蔬果合作夥伴之產地，帶消費者一探從虛擬超市買到的生鮮蔬果，從選品到包裝是如何送到消費者手中。

▲▼foodpanda生鮮蔬果產地公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲熊貓超市販售火紅果每顆約400g大小。

▲▼foodpanda生鮮蔬果產地公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲業者自掏腰包每周進行農藥檢測。

foodpanda嚴選優質供應商，像是「大嘴水果」就提供「火龍果」販售，且每顆火龍果皆是採8至9分熟採收原則，重量更維持在1顆400g左右，最受民眾喜愛，實際走進果園就能發現，每株為控管品質僅保留1顆蔬花，果農透露這是為確保每顆果實都能有豐沛營養，並採用合理用藥，使用有機肥料栽種，除了配合行政院農委會定期抽驗外，更自費購入檢測工具，每周進行農藥檢測，只要有進貨就會進行採隨機抽樣，每批至少4至8顆，以符合安全標準，採收後也採全程冷鏈直送，確保每一顆火龍果就像現採一樣，新鮮度滿分。

▲▼foodpanda生鮮蔬果產地公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬生杏鮑菇採「立式栽培」方式。

▲▼foodpanda生鮮蔬果產地公開。（圖／記者蕭筠攝）

▲熊貓超市才買得到小包裝規格滿足小家庭、單身族需求。

另，自熊貓超市草創時期就加入的「萬生」，則是國內主要菇類供應商，從生產、集貨、包裝、加工、國內外運銷，同樣也是一條龍式服務，更貼心幫客製「小規格包裝」，只在熊貓超市買得到，例如適合2至4人份的杏鮑菇、完株包裝到鴻禧菇、雪白菇等，銷量相比草創時期可是成長近7成，萬生更透露去年5月因疫情爆發，銷量成長狂飆270%，還曾1天調動20多台3噸半小貨車送下單商品，十分驚人。

實際走進萬生廠房，從安全衛生皆做到層層把關，其提供販售的杏鮑菇主要使用玉米芯、木屑太空包作為栽培基質，並以自動化環控系統，從溫度、陽光、濕度、空氣等嚴格把控杏鮑菇生長環境，以維持高品質，且採用「立式栽培」方式看清每一株杏鮑菇生長情況，約40天左右時間就能採收，再進行包裝、集貨、儲運的冷藏鏈，把最新鮮的好菇送到消費者手中，其產品包裝還提供QR code可以進行產地溯源，為產品做好最完整背書。

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