謝龍介為質詢爆粗口道歉　黃偉哲：言行不適當令人遺憾

▲台南市長黃偉哲質疑謝龍介在議會殿堂爆粗口並不適當，令人遺憾，謝龍介事後則公開向台南市民道歉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市國民黨市長參選人、市議員謝龍介，23日上午在市議會質詢時，因不滿遭民進黨議員邱莉莉質疑「文旦之亂」等農業4大亂，兩度口出「狗囝」，市長黃偉哲質疑謝龍介在議會殿堂爆粗口並不適當，令人遺憾，謝龍介事後則公開向台南市民道歉。

23日上午，台南市議會總質詢進行自由發言，民進黨市議員邱莉莉質詢，質疑「國民黨市長參選人」為選舉造成「文旦之亂、鳳梨之亂、虱目魚之亂、石斑魚之亂」等農業4大亂，導致農漁民損失。邱莉莉並呼籲謝龍介要回頭是岸，不要在議會言論免責範圍的保護傘下，用不是事實的內容潑別人髒水。

隨後，謝龍介質詢時反批邱莉莉是「呷蛇配虎血，白白布染到黑」，非常「惡質」，他放棄言論免責權，他的訂單都有契約，竟連這也要拗，並口出「狗囝」兩字。

黃偉哲當場質疑他不該爆粗口，謝龍介則再提到他先前質疑的「靈骨塔案」提供錄音帶的當事人竟遭黑衣人關切，又說了一次「狗囝」。

質詢結束後，黃偉哲回應說，在市議會殿堂爆粗口，而且還拒不道歉，不要說選首長，就算是選議員、選里長也不應該這樣，他覺得遺憾。言論免責權是有限制的，是否有保障到人身攻擊侮辱部分，這應該要注意。

謝龍介事後表示，用了「狗囝」兩字，他向台南市民道歉，也對全國觀眾朋友致歉。