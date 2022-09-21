台南虱目魚文化季周六登場　黃偉哲邀大家來七股嘗鮮美虱目魚

▲台南富有特色的漁產活動「虱目魚文化季」24日週六登場，農業局特別舉辦活動前記者會，市長黃偉哲親自主持，並邀請全國朋友一起來共襄盛舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南富有特色的漁產活動「虱目魚文化季」，今年已邁入第11年，為了讓更多市民朋友了解24日週六登場的開幕活動，農業局於21日特別舉辦活動前記者會，市長黃偉哲親自主持，並預告精彩豐富的系列活動及比賽，首場活動將於24日在七股遊客中心率先登場，邀請全國朋友一起來共襄盛舉。





市長黃偉哲表示，虱目魚全身都是寶，口感佳、營養豐富，可謂台南之光、台南之寶，結合各局處共同攜手打造台南虱目魚品牌，邀請全國朋友來品嚐，振興疫後觀光。虱目魚文化季活動結合了七股、學甲、將軍、安南及北門等台南五大虱目魚產區，所共同舉辦的虱目魚行銷系列活動。延續去年好評，今年將再次辦理全市尚好吃的第二屆虱目魚肚「美味比賽」，同時增加尚肥美的「虱貴妃」選拔賽，報名參賽的漁民朋友非常踴躍，賽況競爭激烈，比賽結果也將於開幕當天揭曉。





市長黃偉哲指出，台南虱目魚產量居全國之冠，素有虱目魚故鄉之稱，市場上每2尾虱目魚就有1尾是台南虱目魚，入秋後正值產季，古語有云「朔風起，秋魚肥」，虱目魚也在秋天進入產季，鮮腴的滋味最適合此刻品嘗。而虱目魚在台南已有近四百年的養殖歷史，虱目魚文化不但融入了台南人的生活，衍生的各式虱目魚小吃，更是台南特色。





農業局表示，由於台南虱目魚產區位於沿海地區，以鹹水低密度放養方式養殖，讓虱目魚有充足的活動空間，因此肉質更為結實，油脂含量較低。以淺坪式鹹水養殖的虱目魚，特別有滋味。虱目魚的營養成分有三高三低6大特點，即「高蛋白、高鈣、高膠原、低膽固醇、低熱量、低脂肪」，南市府推薦大家當令享用具高營養價值又鮮美滋味的虱目魚。





農業局進一步說明，「2022台南虱目魚文化季」系列活動將於9月24日起持續到10月22日，每週假日在各區接力舉辦，10月1日學甲區華宗公園「學呷•致勝鮮虱」、10月8日將軍區鯤鯓鯤溟里聯合活動中心「虱情畫意遊將軍」、10月15日安南區台江國家公園管理處「朝虱慕饗•藝遊台江」及10月22日北門區井仔腳瓦盤鹽田「奔跑吧！虱目魚君」等，系列活動結合了遊憩體驗、食魚教育、美食料理、健康休閒及各地虱目魚產業文化等特色，市長黃偉哲邀請全國民眾一同來台南，感受到虱目魚故鄉的活力與魅力，並品嚐鮮美、營養、多樣化的在地虱目魚料理，詳細活動資訊可洽詢各區公所官網或上「台南搶鱻報」粉絲專頁查詢。