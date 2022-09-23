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謝龍介爆粗口　民進黨台南市議會黨團要求道歉！

▲國民黨台南市長參選人謝龍介，質詢黃偉哲市長，用「狗囝」等不雅字眼，辱罵邱莉莉等議員，民進黨團要求謝龍介為污辱過的女性道歉。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市長參選人謝龍介，質詢黃偉哲市長，用「狗囝」等不雅字眼，辱罵邱莉莉等議員，民進黨團要求謝龍介為污辱過的女性道歉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市長參選人謝龍介，23日在議會質詢黃偉哲市長，用「狗囝」等不雅字眼，辱罵邱莉莉等議員，民進黨團要求謝龍介為污辱過的女性道歉，並要求端正選風，任何政黨的參選人都不該用歧視性詞語攻擊對手。

民進黨團總召劉米山認為，無法接受有任何人在工作場所歧視女性，並以過去自己擔任白河鎮長的經驗為例，女性在職場上的表現完全不亞於男性，即便職場上有爭執，也應該是就事論事，不該用粗話批評對方，更不該用歧視言論羞辱女性。

▲國民黨台南市長參選人謝龍介，質詢黃偉哲市長，用「狗囝」等不雅字眼，辱罵邱莉莉等議員，民進黨團要求謝龍介為污辱過的女性道歉。（圖／記者林悅翻攝）

黨團發言人呂維胤議員補充，謝龍介已經不是第一次對女性用歧視性言論，2006年就批評陳菊市長「冬瓜菊」、2019年拿「妓女」諧音罵蔡英文、護航當吳敦義罵蔡英文「衰尾查某」。最令人民眾譁然的，是幫柯志恩助選立委時，說女人拉票可以拉到房間。如今又在議會殿堂罵女性議員是「狗囝」，非常不得體。

呂維胤強調，性別平權是民進黨長期追求的政策理念，許多議會同仁也在議場不斷要求政府進步。如果今天在議會殿堂上可以容許歧視女性的言論，以後議會同仁還有什麼臉面質詢市府？所以要求謝龍介必須對歧視言論道歉，至少在這屆議會結束前，為市民留下榜樣。

許多女性議員，同聲疾呼：「議會挺性平，台南反歧視！」要求謝龍介道歉，還給議會性別平等的環境，也給台南一個乾淨端正的選風。

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