兩樣情！台南藍議員頻合體侯友宜　綠全挺黃偉哲連任

▲民進黨提名的議員候選人紛紛掛出與台南市長黃偉哲合版的競選看板。（圖／謝舒凡提供）

地方中心／台南報導

近日多家媒體公布台南市長選舉民調，雖然國民黨候選人謝龍介連番猛攻，但是現任市長黃偉哲始終維持大幅的領先。

而此次民進黨提名34席議員候選人，力拚單獨過半，無論現任老將及初出新人，紛紛掛出與黃偉哲合版的競選看板，以「挺台南、繼續拚」為主軸，展現聯合競選的氣勢。

其中較為特殊的是第一選區王宣貿，掛出台南市長黃偉哲與嘉義縣長翁章梁的合體看板，他特別強調黃偉哲市長是非常強大的母雞，而且因為國家圖書館南部分館正式確定座落新營，已經有很多大新營地區的人跟他說，這次一定會繼續投給黃偉哲，要肯定黃偉哲重視溪北地區的發展建設。

▲王宣貿掛出台南市長黃偉哲與嘉義縣長翁章梁的合體看板。（圖／王宣貿提供）

王宣貿也補充道，自己在台南出生但在嘉義歷練，因此才掛出雙首長聯合推薦，希望自己能夠成為台南與嘉義之間的橋樑，兩地可以合作共好。

不過在民進黨議員紛紛與黃偉哲合體造勢之際，台南街頭卻出現國民黨議員，與新北市長侯友宜的聯合看板，引發是否「母雞不夠力」的討論。

▲▼議員候選人與黃偉哲合體造勢。（上圖／邱莉莉提供、下圖／林依婷、朱正軒提供）

▲國民黨議員許至椿與新北市長侯友宜的合體看板。（圖／讀者提供）

國民黨議員許至椿與新北市長侯友宜的合體看板，上面寫著「友宜相挺、真誠類聚」，讓人誤以為國民黨在台南市的母雞是侯友宜。

而近日謝龍介放出與民眾黨「藍白合」的訊息，讓國民黨市議員一頭霧水，因為國民黨此次在台南市議員僅提名19人，較上屆少3人，保守的提名若加入民眾黨的變數，小雞互踩的結果恐造成選票衝突。因此，許至椿合體侯友宜，被視為是藍軍企圖擺脫「母雞不夠力」的困局。

