　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

錯過走鐘獎報名！錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊了

YouTuber錫蘭疑似為了走鐘獎的報名，槓上台北市議員「呱吉」邱威傑。（翻攝自錫蘭／呱吉IG）

▲YouTuber錫蘭疑似為了走鐘獎的報名，槓上台北市議員「呱吉」邱威傑。（翻攝自錫蘭／呱吉IG）

圖文／鏡週刊

隨著網路傳播媒介的改變，已有許多YouTuber興起，YouTube頻道「上班不要看」就在前幾年發起走鐘獎的活動，第4屆頒獎典禮將於10月29日登場。

比利時、中國混血YouTuber「錫蘭Ceylan」因錯過報名時間幾分鐘，導致未能報名成功，讓他不滿在IG限時動態po文，怒嗆「走中獎什麼垃圾玩意」，揚言「老子」自己舉辦典禮，還提到暫定有「2022最差台北市議員獎」，似乎就是在針對台北市議員邱威傑（「上班不要看」的老闆呱吉），呱吉事後也po文用英語式的台語反擊了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

錫蘭因網頁問題，晚了幾分鐘提交走鐘獎的報名，最終未能成功報名本屆走鐘獎，他感嘆「這也就是為什麼我沒有出現在走鐘獎的名單」。錫蘭也遺憾提到，放火跟他合作的影片有入圍本屆頒獎典禮，「覺得挺搞笑的，因為這就說明如果我的投上了，我入圍的概率（機率）也挺高，挺遺憾的」。

錫蘭雖錯過第4屆走鐘獎的報名，不過主辦單位似乎仍有發邀請函給他，錫蘭收到後態度反而大轉變，不滿在IG限時動態po文，並故意以「走中獎」怒嗆，「我得說，我不僅不會參加。我還要搞個自己的頒獎典禮，走中獎什麼垃圾玩意，憑什麼當權威。老子頒的獎才是權威中的權威。」他還特別提到會有的暫定獎項有「2022最差台北市議員獎」，並稱自己不太懂台灣政治，「所以目前暫定只有台北的選項，請大家見諒。」疑似就是在針對身為台北市議員的呱吉。

錫蘭不滿在IG限時動態po文，怒嗆「走中獎什麼垃圾玩意」。（翻攝自錫蘭IG）

▲錫蘭不滿在IG限時動態po文，怒嗆「走中獎什麼垃圾玩意」。（翻攝自錫蘭IG）

錫蘭揚言「老子」自己舉辦典禮，還提到暫定有「2022最差台北市議員獎」，似乎就是在針對台北市議員邱威傑。（翻攝自錫蘭IG）

▲錫蘭揚言「老子」自己舉辦典禮，還提到暫定有「2022最差台北市議員獎」，似乎就是在針對台北市議員邱威傑。（翻攝自錫蘭IG）

呱吉今天也在臉書po文回應，並以手搖飲料店的情境提到，有顧客要向老闆點一杯「錫蘭奶茶」，由於超過營業時間，老闆無奈表示，「抱歉，營業時間過囉，麻煩你明年，不是，明天再來好嗎？」結果竟遭對方回嗆「操這什麼爛店！？」店老闆笑笑地看著這位晚到的客人，緩緩地說：「怕您聽不懂台語，我用英語講。MAY SONG MIGHT MAY（不爽別買）」。

針對錫蘭開嗆「走中獎」，呱吉今天於臉書po文反擊。（翻攝自呱吉臉書）

▲針對錫蘭開嗆「走中獎」，呱吉今天於臉書po文反擊。（翻攝自呱吉臉書）

 




更多鏡週刊報導
混血網紅錫蘭「降肉」台灣！　印象Very nice入住超豪華隔離飯店
吳思瑤節目酸蔣萬安「軟趴趴」　呱吉起疑竇釣出本尊解釋
發燒38度快篩陽　鄭運鵬改視訊造勢：勇者不會被這種阻礙打倒

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►台南名產「關廟麵」特價中！天然日曬製成，彈牙好美味

ET快訊
比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」...6成活不過
口罩禁令擬「分階段開放」　王必勝：不會一次宣布全部不戴
快訊／桃園郵局貨車右轉猛撞　女騎士遭「輾滾數圈」命危
錯過走鐘獎報名！錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字反擊了
《全明星》男星25歲罹癌！　半夜痛哭：感到恐懼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多驚人1幕　她想買牛仔褲「不敢翻動」！千人喊：員工該加薪

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」...6成活不過10年

錯過走鐘獎報名！錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊了

快訊／下班注意！台鐵「路邊野草燃燒」　瑞源=鹿野上下行延誤

尪稱買Switch只花1千！再追問遭指「在控制」　妻無奈：重點在說謊

廖老大退直播！被預言「頂多到年底」　館長：播不播關我什麼事

快訊／午後雷雨開炸南台灣！2縣市大雨特報「警戒區域出爐」

快訊／雙颱共舞！第16號颱風「諾盧」生成　最新路徑圖出爐

健保總額完成協商！醫院、西醫基層無共識　兩案併陳送衛福部裁決

7月大被拋棄！媽晚年求扶養「討1個月1萬」　她怒回1句

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

許仁杰遭爆「欠債、羞辱太太」　硬起來回應：夫妻事只有我們知道

好市多驚人1幕　她想買牛仔褲「不敢翻動」！千人喊：員工該加薪

比吃太鹹還恐怖！醫警告：洗腎最大兇手是「它」...6成活不過10年

錯過走鐘獎報名！錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊了

快訊／下班注意！台鐵「路邊野草燃燒」　瑞源=鹿野上下行延誤

尪稱買Switch只花1千！再追問遭指「在控制」　妻無奈：重點在說謊

廖老大退直播！被預言「頂多到年底」　館長：播不播關我什麼事

快訊／午後雷雨開炸南台灣！2縣市大雨特報「警戒區域出爐」

快訊／雙颱共舞！第16號颱風「諾盧」生成　最新路徑圖出爐

健保總額完成協商！醫院、西醫基層無共識　兩案併陳送衛福部裁決

7月大被拋棄！媽晚年求扶養「討1個月1萬」　她怒回1句

買電梯大樓3年後大漲！他賣掉「換透天+公寓」嗨喊：人生大轉

惡劣YTR當網路簽賭下線狂吸粉　警追上游抓30組頭年吸15億賭資

電線桿「整根砸中女騎士」驚悚影片曝　機車凹成V字！她當場昏迷

柬埔寨沉船23中國人失蹤！落海前「絕望身影」曝　2船員落跑被抓

高階軍官涉貪舞弊案頻傳　監察院糾正國防部：監督機制失靈

BMW「時速106」市區狂飆！25歲男無照酒駕　她出門買菜遭撞噴慘死

好市多驚人1幕　她想買牛仔褲「不敢翻動」！千人喊：員工該加薪

毛毛你在哪／會主動飛到任何人身上　黑喙紅尾鸚鵡濱海公路遺失

【廣編】SHARP洗脫烘三合一滾筒洗衣機「好洗翻」　一週賣破百台

幼童遭餵吸電子煙真相曝！15歲少年給的再+玩具槍　原因大逆轉

反應超快！1歲娃跌床邊　媽伸雙腳落地前穩接住

生活熱門新聞

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

超級名媛「張淑娟」起底　前夫與連家有關

「1類人先噴4500元」才可衝日本自由行！網傻眼

救難隊找無餐廳　麵店暖送90碗

公婆霸氣喊給頭期款　結局超詐騙

颱風「塔拉斯生成」　最新路徑曝

秋分清晨16.1℃！今雙颱將生成　明起2區雨勢大

他好市多倒車入庫「突被店員糾正」！網吵翻了

夫妻2年沒愛愛　妻怨：他寧願看片DIY

「秋分」來了！名字有「這1字」財運超旺

快訊／台東2:54發生規模4.5極淺層地震　最大震度4級

老公留千元絕美紙條　她識破套路神回擊

揭密高虹安「斐陶斐」入會可獲2神物　郭婞淳、林靜儀都是會員

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

大貓熊團團癲癇　送台大MRI檢查

《全明星》男星25歲罹骨癌！

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

快訊／周玉蔻咬定她是「晶華女主角」　張淑娟怒：將提告

俄羅斯飛英國　機票「1張36萬」搶光

三鐵美少女穿「超高衩」比賽挨批「不得體」 本人親回：是專業服裝

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面