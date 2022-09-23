錯過走鐘獎報名！錫蘭嗆「老子自己辦」　呱吉4字「英文」反擊了

▲YouTuber錫蘭疑似為了走鐘獎的報名，槓上台北市議員「呱吉」邱威傑。（翻攝自錫蘭／呱吉IG）

圖文／鏡週刊

隨著網路傳播媒介的改變，已有許多YouTuber興起，YouTube頻道「上班不要看」就在前幾年發起走鐘獎的活動，第4屆頒獎典禮將於10月29日登場。

比利時、中國混血YouTuber「錫蘭Ceylan」因錯過報名時間幾分鐘，導致未能報名成功，讓他不滿在IG限時動態po文，怒嗆「走中獎什麼垃圾玩意」，揚言「老子」自己舉辦典禮，還提到暫定有「2022最差台北市議員獎」，似乎就是在針對台北市議員邱威傑（「上班不要看」的老闆呱吉），呱吉事後也po文用英語式的台語反擊了。

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錫蘭因網頁問題，晚了幾分鐘提交走鐘獎的報名，最終未能成功報名本屆走鐘獎，他感嘆「這也就是為什麼我沒有出現在走鐘獎的名單」。錫蘭也遺憾提到，放火跟他合作的影片有入圍本屆頒獎典禮，「覺得挺搞笑的，因為這就說明如果我的投上了，我入圍的概率（機率）也挺高，挺遺憾的」。

錫蘭雖錯過第4屆走鐘獎的報名，不過主辦單位似乎仍有發邀請函給他，錫蘭收到後態度反而大轉變，不滿在IG限時動態po文，並故意以「走中獎」怒嗆，「我得說，我不僅不會參加。我還要搞個自己的頒獎典禮，走中獎什麼垃圾玩意，憑什麼當權威。老子頒的獎才是權威中的權威。」他還特別提到會有的暫定獎項有「2022最差台北市議員獎」，並稱自己不太懂台灣政治，「所以目前暫定只有台北的選項，請大家見諒。」疑似就是在針對身為台北市議員的呱吉。

▲錫蘭不滿在IG限時動態po文，怒嗆「走中獎什麼垃圾玩意」。（翻攝自錫蘭IG）

▲錫蘭揚言「老子」自己舉辦典禮，還提到暫定有「2022最差台北市議員獎」，似乎就是在針對台北市議員邱威傑。（翻攝自錫蘭IG）

呱吉今天也在臉書po文回應，並以手搖飲料店的情境提到，有顧客要向老闆點一杯「錫蘭奶茶」，由於超過營業時間，老闆無奈表示，「抱歉，營業時間過囉，麻煩你明年，不是，明天再來好嗎？」結果竟遭對方回嗆「操這什麼爛店！？」店老闆笑笑地看著這位晚到的客人，緩緩地說：「怕您聽不懂台語，我用英語講。MAY SONG MIGHT MAY（不爽別買）」。

▲針對錫蘭開嗆「走中獎」，呱吉今天於臉書po文反擊。（翻攝自呱吉臉書）







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