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邊境解封後「確診7+7」何時調？　王必勝：會先討論後7天配套

▲▼衛福部次長王必勝。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部次長王必勝。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

近期疫情趨勢向下，中央流行疫情指揮中心昨天宣布最快10月13日有可能邊境鬆綁，入境改採0+7。至於本土確診者「7+7」居家照護是否會取消？指揮中心指揮官王必勝今（23）日表示，暫時沒有討論到取消，那都是更後面階段的事情，「就算討論，也會先從後7天的自主健康管理開始」。

指揮中心昨日宣布，因應邊境逐步開放，入境居家檢疫措施採兩階段方式調整，觀察1週後，第一階段為自今(2022)年9月29日零時起(航班表定抵臺時間)調整前3天居家檢疫處所為「1人1室」；第二階段將視疫情發展，適時放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，預計在10月13日實施。

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目前國人確診，確診者本身需要進行7+7居家照護與自主健康管理，確診者密切接觸者則是3+4居家隔離與自主防疫，是否也考慮同步取消？王必勝今天上午受訪時表示，國人確診「7+7」部分是更後面的議題，目前還沒討論到，若要討論也是先討論後7天的自主健康管理部分，前7天暫時不會討論。

至於接觸者「3+4」天隔離，王必勝說，這一直有在討論，但這和邊境開放是不一樣的議題，沒有要同步實施。

口罩禁令一直受到民眾關注，王必勝昨天上午於廣播節目專訪時透露會在0+7上路後進行鬆綁，邏輯會跟現在不同，目前是「都要戴，某些例外情況可以不用」，但未來會變成「基本上不用戴，某些例外情況才要戴。」

但被問及相關時程，王必勝昨回應，放寬口罩最主要條件還是疫情要趨緩，因為預估這波疫情後，會進入社區低度流行狀態，且可能會持續到年底。

王必勝今日強調，戴口罩規定取消會放後面討論，因為口罩的保護重要且簡單，對民眾的妨礙比較小，效果又不錯，是放後面討論。至於指揮中心是否解散？王必勝說，當疫情趨緩到一定程度且穩定，很多事務常態化後就會解散。

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