醫憂多次感染傷免疫系統　羅一鈞：Omicron趨於流感化「影響變低」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

有醫師整理國際文獻提出，一再重複感染可能讓免疫力變得更差。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（22）日回應，相關文獻收案並非感染Omicron病人，而目前觀察Omicron輕症居多、較少長新冠，且發生MIS-C等免疫風暴的機率也低於先前的其他病毒株，評估Omicron對人體免疫系統的長期影響會越來越低。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫療科主治醫師姜冠宇表示，國外有不少人在確診康復後，卻接連感染流感、呼吸道融合病毒，並引述文獻指出，染疫使免疫系統發生變化，可能面臨其他傳染病風險。

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羅一鈞指出，該醫師整理國外文獻，指出確診後24週內T細胞所代表的細胞免疫系統會遭受一些擾動，導致產生免疫激素分泌混亂，可能對於確診後感染到其他病毒、感染症，甚至自體免疫產生變化。不過，相關引用的2篇文獻主要是針對2020、2021年收案對象，也因此，大部分屬於武漢原始株或Alpha變異株，可能再有一點點Delta流行時期感染病例，去追蹤重複感染或併發症才比較完整。

羅一鈞說明，目前Omicron流行以輕症居多的情形下，且產生長新冠機率遠低於先前病毒株的前提下，對免疫系統影響應該遠低於先前強勢、致病力較高的病毒株。至於感染Omicron會不會讓免疫系統產生擾動、混亂，目前還沒有新的研究。

感染新冠之後可能發生的MIS-C（兒童多系統發炎症候群）也是一個觀察點，羅一鈞指出，因為MIS-C同樣是免疫系統風暴、免疫系統過於旺盛的病症，感染Omicron之後發生MIS-C機率，是低於先前的其他變異株，顯示Omicron對人體免疫系統影響相較沒有Alpha、Delta時期那麼大，慢慢趨於流感化情形，預期Omicron對人體免疫系統的長期影響會越來越低，但尚待後續研究再來佐證這樣的假設。

羅一鈞也提到，最近針對Omicron比較重要的研究指出，如果曾經感染BA.1或者BA.2，對於後續預防感染新的Omicron變異株如BA.4、BA.5仍有將近8成的保護效果，重複感染可能性低於初次感染。