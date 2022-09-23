　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

贊成邊境開放　柯文哲：地方政府要配合什麼講清楚

▲台北市長柯文哲出席2022參與式預算論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲出席2022參與式預算論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌22日在院會中表示，入境0+7的制度，預計最快10月13日可實施。對此，台北市長柯文哲說，邊境開放是贊成，「但問題是，要怎麼做還是要講清楚，至少地方政府要配合什麼要講清楚」；他更舉例，機場發4支快篩在哪裡做、做完跟誰報告，還有入境要用電話聯絡等，沒這麼容易。

柯文哲說，政治的核心是執行力，我每次都跟公務員講，凡是不能寫SOP、不能寫藍圖的，都是屁話。他舉例，在機場要發到4支快篩，全部在哪裡做、做了跟誰報告、系統怎麼做，還有入境編制，要用電話聯絡，每天入境6萬人，要打電話沒那麼容易。

「所以還是那句話，政治的核心是執行力。」柯文哲說，邊境開放是贊成，但問題是要怎麼做還是要講清楚，至少地方政府要配合什麼要講清楚。

蘇貞昌23日上午赴立院施政報告前受訪表示，感謝國人同胞的團結合作，感謝第一線醫護人員和防疫人員2年多來辛辛苦苦，我們終於走到疫情要結束前的最後一哩路，最近雖然國外有疫情再起，但國內都在穩定控制，同時在預測範圍內，這幾天確診也都連續下降，所以已經宣布要第一階段的開放，同時觀察1個星期。

蘇貞昌指出，如果一切如原先預判，沒有重大變化的話，會經過2週的預告，同時就會解封，就能夠讓國人全部恢復正常生活、開放國境，時間大概是在10月13日。

但蘇貞昌也提醒，相關應該有的基本防疫措施，基於國際疫情還在變化，都會有最基本的防疫措施，所以還是請國人同胞做好各項防疫規範所作的要求，大家配合、保護健康。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
單親媽確診驚見「右下肺全白」！　心碎真相惹哭網
快訊／遭爆論文40%抄襲！　江聰淵回應了
日本自由行「各家優惠曝」！　東京機＋酒15888元起
衝更新「iOS16.0.2」災情曝光！　一票果粉哀號
快訊／央行升息半碼！　內政部推「17項房貸補貼」
快訊／大貓熊團團「癲癇3分鐘」吐白沫　腦液化病變
不分男女在逃！俄國29歲男收兵單　「拋下孕妻」連夜越境
「和蔣孝嚴滾床單」就是張淑娟！　周玉蔻：監視器有拍到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

約束周玉蔻爆料？陳時中：跟她沒有私底下的交情

國民黨團議場內舉牌杯葛蘇揆　朝野協商後1小時撤出主席台

「最有苦難言的人叫做陳時中」　郭正亮曝：周玉蔻讓仇恨值惡化

快訊／鄭運鵬確診！一早喉嚨痛「發燒38度C」　即起居家照護7天

央行升息半碼！　內政部推17項優惠房貸補貼至年底

拜登承諾出兵衛台　邱國正樂觀其成：要自助人才會助

林佳龍稱侯友宜學士跳博士「很奇怪」　侯辦轟：胡說八道

蔣萬安酸「民進黨小弟」　陳時中：講這種話不道德

重現韓流三山造勢！柯志恩首場大型造勢來了　合體「漢子+燕子」

周玉蔻連環開戰！　蔣萬安：選舉選成這樣是台灣的悲哀

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

側拍照驚呆住戶！918大震當日　台中新成屋帶看「30組人搶破頭」

粗心駕駛下車忘拉手煞　回頭補救卻成「障礙賽」

焦凡凡脫口一句話楊小黎傻眼XD　主持金鐘紅毯不怕罵：在鍵盤上嘛

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

當整形密醫直播動手術　新移民「學一天就上工」

約束周玉蔻爆料？陳時中：跟她沒有私底下的交情

國民黨團議場內舉牌杯葛蘇揆　朝野協商後1小時撤出主席台

「最有苦難言的人叫做陳時中」　郭正亮曝：周玉蔻讓仇恨值惡化

快訊／鄭運鵬確診！一早喉嚨痛「發燒38度C」　即起居家照護7天

央行升息半碼！　內政部推17項優惠房貸補貼至年底

拜登承諾出兵衛台　邱國正樂觀其成：要自助人才會助

林佳龍稱侯友宜學士跳博士「很奇怪」　侯辦轟：胡說八道

蔣萬安酸「民進黨小弟」　陳時中：講這種話不道德

重現韓流三山造勢！柯志恩首場大型造勢來了　合體「漢子+燕子」

周玉蔻連環開戰！　蔣萬安：選舉選成這樣是台灣的悲哀

愛犬沒牽繩被撞「主人討醫藥費」掀戰　律師：裁罰對象可能只有他

約束周玉蔻爆料？陳時中：跟她沒有私底下的交情

俄羅斯逃亡潮！飛英國機票「1張36萬」搶光　傳普丁已撤離莫斯科

飯店窗前「男上女下狂動」　他還嗨到揮毛巾！對面餐廳客人全看光

國民黨團議場內舉牌杯葛蘇揆　朝野協商後1小時撤出主席台

男衝路邊自撞「削掉整片樹皮」　險墜濁水溪...路樹擋住救一命

從小奶到大...南投石虎「秋哥」野放2周死亡　研判遭浪犬攻擊

邊境解封後「確診7+7」何時調？　王必勝：會先討論後7天配套

《嗨！營業中》店長之爭！鬼鬼首推炎亞綸：要長得好看

遭爆40%抄襲…江聰淵回應了！喊「有用功寫論文」：虛心接受檢驗

和尚鸚鵡被地震嚇到...　化身磁鐵黏媽腳背不放

政治熱門新聞

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

什麼時候摘口罩？　薛瑞元曝：擬調整但建議冬天前維持

台灣1優勢快沒了！王浩宇點出「年底成敗關鍵」

快訊／抄襲案再爆一人！　國民黨：江聰淵碩士論文抄襲高達40%

北捷文湖線又故障　列車突「無法自動行駛」

「監視器有拍到」　周玉蔻3查證咬定「晶華女主角」就是張淑娟

央行升息半碼！　內政部推17項優惠房貸補貼至年底

4違紀參選　國民黨高雄黨部開鍘

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

網嗆綠營「一群爛梨子」誰有斐陶斐？ 　林靜儀：我有欸

ET民調／北市最可能被「棄保」參選人曝！　陳時中獲84.8%鐵票

更多熱門

相關新聞

柯文哲斥：支持陳時中就是支持周玉蔻

柯文哲斥：支持陳時中就是支持周玉蔻

台北市長選舉話題不斷，其中，名嘴周玉蔻更是因為連爆蔣萬安父親蔣孝嚴私生活的料，而搏盡版面；對比周對陳時中的態度，力挺態度非常明確。對此，台北市長柯文哲23日受訪時怒斥，「我直接講，支持陳時中就是支持周玉蔻」。

只是用詞強烈！柯文哲否認「惡霸性侵說」失言：我感同身受

只是用詞強烈！柯文哲否認「惡霸性侵說」失言：我感同身受

高虹安遭圍剿　黃珊珊籲別質疑受害人

高虹安遭圍剿　黃珊珊籲別質疑受害人

性別歧視前科累累！北市應開性平會審柯文哲　

性別歧視前科累累！北市應開性平會審柯文哲　

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

關鍵字：

行政院蘇貞昌新冠肺炎台灣防疫柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

韓男星輕生身亡　享年30歲

李進良宣布新喜訊　小禎親回：妹妹小心喔

快訊／蔣孝嚴「晶華醜聞女主角」公佈了！　周玉蔻：就是張淑娟

蔡玉真和晶華主管確認 「章孝嚴滾床女主就是張淑娟」

強尼戴普驚傳「真的和律師秘戀」！

每月給20萬！人夫忍2年半求歡卻被冷嗆1句

路人圍觀搶拍！她近看是命案現場

附中25年校工遭「便衣警暴打」要國賠　鄰居挨揍也怒告

恢復正常生活！　蘇貞昌：無重大變化10／13解封

《可不可以放進去一下下就好》主唱其實是工人！

超級名媛「張淑娟」起底　前夫與連家有關

廖老大點名難喝　老闆改名重開了

Jennie、V又有情侶照外流！

《女大》吳依霖鏟肉39KG　神級美腿根本名模

爸爸煮熟寵物蟹　要求2兒子吃掉

更多

最夯影音

更多
路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...

路上搭訕187萬杜卡迪正妹　被問車子多少秒楞：7萬8...
廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

廖老大退網加盟主曝沒差　銷售穩定一天賣200杯↑

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

普丁徵30萬軍嗆動用核武　俄羅斯逃難潮機票全售罄

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

阿嬤的智慧！烤肉醬全家開　她拿菜刀叩叩叩：啵幾勒啊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面