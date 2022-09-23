贊成邊境開放　柯文哲：地方政府要配合什麼講清楚

▲台北市長柯文哲出席2022參與式預算論壇。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌22日在院會中表示，入境0+7的制度，預計最快10月13日可實施。對此，台北市長柯文哲說，邊境開放是贊成，「但問題是，要怎麼做還是要講清楚，至少地方政府要配合什麼要講清楚」；他更舉例，機場發4支快篩在哪裡做、做完跟誰報告，還有入境要用電話聯絡等，沒這麼容易。

柯文哲說，政治的核心是執行力，我每次都跟公務員講，凡是不能寫SOP、不能寫藍圖的，都是屁話。他舉例，在機場要發到4支快篩，全部在哪裡做、做了跟誰報告、系統怎麼做，還有入境編制，要用電話聯絡，每天入境6萬人，要打電話沒那麼容易。

「所以還是那句話，政治的核心是執行力。」柯文哲說，邊境開放是贊成，但問題是要怎麼做還是要講清楚，至少地方政府要配合什麼要講清楚。

蘇貞昌23日上午赴立院施政報告前受訪表示，感謝國人同胞的團結合作，感謝第一線醫護人員和防疫人員2年多來辛辛苦苦，我們終於走到疫情要結束前的最後一哩路，最近雖然國外有疫情再起，但國內都在穩定控制，同時在預測範圍內，這幾天確診也都連續下降，所以已經宣布要第一階段的開放，同時觀察1個星期。

蘇貞昌指出，如果一切如原先預判，沒有重大變化的話，會經過2週的預告，同時就會解封，就能夠讓國人全部恢復正常生活、開放國境，時間大概是在10月13日。

但蘇貞昌也提醒，相關應該有的基本防疫措施，基於國際疫情還在變化，都會有最基本的防疫措施，所以還是請國人同胞做好各項防疫規範所作的要求，大家配合、保護健康。