男友車突然拋錨！女和3歲女兒意外困美洲豹森林　3天後奇蹟獲救

▲被外界認為已經遇害的2人，終於被搜救人員找到。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西21歲女子盧德米拉(Ludmila Jesus da Silva)帶著3歲女兒凱拉(Kyara)，與男友一同旅遊時車子突然拋錨，男友下車去找人幫忙後返回，發現2人在森林中消失。由於當局出動大批人力搜尋3天都沒有找到人，一度以為2人已經遇害，沒想到最後奇蹟生還。

盧德米亞9日與23歲男友瓦爾特(Valter Moreira Westermann)開車前往新莫拉達－迪米納斯(Morada Nova de Minas)的媽媽家時，車子突然拋錨導致他們受困荒地中，男友獨自去求救時，她卻和女兒突然消失，後來被無人機發現，她帶著女兒受困在滿是美洲豹的森林中長達3天。

盧德米亞與女兒被人發現時，2人狀態都非常虛弱，身上也滿是傷痕，她否認外界猜測是被男友惡意遺棄在森林中的說法，澄清是為了找手機訊號才會下車，結果手機很快就沒電，才會不小心在森林中迷路。

盧德米亞與女兒在森林迷路期間，看到地面上有許多美洲豹腳印，讓他們很害怕，由於沒有食物，只能喝岩石上的水果腹，「我一度以為我永遠都無法離開森林，再也不會看到其他人，就這樣死去」，女兒雖然又餓又累卻很懂事沒有抱怨，讓她覺得要不是女兒，自己絕對無法撐下去。

瓦爾特表示，當時他離開車上去找人幫忙，一段時間後突然擔心女友與女童安危便返回，然而2人卻沒有在車上，「我當下很絕望，後來找到一棟民宅，在那裡打電話報案」，對於2人失蹤他比任何人都擔心，卻一直被警方當成嫌犯，如今2人平安歸來，讓他欣慰表示，「最重要的就是他們沒事」。