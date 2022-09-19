這總統參加女王葬禮　花13秒哀悼「2分鐘拉票」被罵爆：臉丟到國外

▲巴西總統波索納洛抵達倫敦，支持者蜂擁而上。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國女王國葬預訂當地時間19日上午11時（台灣時間晚間6時）舉行，世界各國近500名政要、王室成員將出席。巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也在18日抵達倫敦後發表演說，但他只花了13秒表達對女王的哀悼，卻有將近2分鐘都在為自己的競選拉票。消息傳回巴西立刻引發批評聲浪，稱他「丟臉丟到國外」。

Jair Bolsonaro chega em Londres, na Inglaterra, para participar do funeral da rainha Elizabeth II.



Presidente foi recebido por apoiadores na casa do embaixador brasileiro no país. pic.twitter.com/Kb30AFoh1D — Eixo Político (@eixopolitico) September 18, 2022

根據《衛報》報導，巴西極右翼領袖波索納洛18日在白金漢宮附近的巴西使館官邸的陽台上發表演說，他先是花了13秒向英國王室與公民表達「深切敬意」，並宣稱此次訪問倫敦的「主要目的」是為了悼念伊莉莎白二世女王。

隨後，波索納洛立即切換至競選模式，他在接下來將近2分鐘的談話中表示，「我們走在正確的道路上，我們是一個不想討論毒品、墮胎合法化，以及一個不接受性別意識型態的國家。」他更強調，「我們的口號是上帝、祖國、家庭與自由。」充滿政治色彩的言論讓忠誠的支持者歡欣鼓舞，卻在英國和巴西引發怒火。

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）至西敏廳瞻仰英國女王靈柩。（圖／路透）

知名巴西記者維拉（Vera Magalhães）推文批評，「這是場葬禮，老兄。」右翼政客、波索納洛前盟友哈塞曼（Joice Hasselmann）也稱，「波索納洛把女王的葬禮變成選舉的臨時演講台。」巴西人權專家兼法律教授阿布朗（Paulo Abrão）更直接譴責，波索納洛麻木不仁地藉機為自己競選，「這又是一次國際性恥辱。」

據巴西媒體稱，波索納洛自2019年以來大多回避和世界領導人接觸，由於即將在10月2日大選中尋求連任，他便將出席英國女王葬禮視為一個絕佳機會，企圖挽救的低迷聲望。目前，波索納洛民調落後左翼陣營的前總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）約12%到15%。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》