這總統參加女王葬禮　花13秒哀悼「2分鐘拉票」被罵爆：臉丟到國外

▲巴西總統波索納洛抵達倫敦,支持者蜂擁而上。(圖/翻攝自推特)

記者張寧倢/綜合外電報導

英國女王國葬預訂當地時間19日上午11時(台灣時間晚間6時)舉行,世界各國近500名政要、王室成員將出席。巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)也在18日抵達倫敦後發表演說,但他只花了13秒表達對女王的哀悼,卻有將近2分鐘都在為自己的競選拉票。消息傳回巴西立刻引發批評聲浪,稱他「丟臉丟到國外」。

Jair Bolsonaro chega em Londres, na Inglaterra, para participar do funeral da rainha Elizabeth II.



Presidente foi recebido por apoiadores na casa do embaixador brasileiro no país. pic.twitter.com/Kb30AFoh1D