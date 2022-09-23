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大陸 大陸焦點 特派現場

性感薄紗女「街頭降肉」起底！真實身分神展開　照片曝光差很大

記者黃翊婷／綜合報導

香港尖沙嘴（尖沙咀）22日有一名身穿性感薄紗睡衣的金髮女子突然從3樓窗口逃出，並一路攀爬至地面，影片在網路上掀起熱議。但很快就有網友發現，這名女子是在香港賣淫，網站刊登的美照和影片中的模樣差距很大；接著，當地警方便公布，此人其實是一名30歲的泰國籍男子，為了躲避警方的掃黃行動，才會從窗戶逃跑。

▲▼金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲金髮女子攀附在建築物外牆，並緩緩往下爬。（圖／翻攝爆廢公社公開版，下同）

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出3段影片，內容為一名穿著白色性感睡衣的金髮女子，攀爬在3樓的外牆上，並沿著外牆突出的招牌、遮雨棚，一路慢慢往下爬，全程吸引不少路人的目光。最後，女子攀著冷氣壓縮機一躍而下，兩腳驚險踩在禁止標誌上，被路人攙扶回到地面，結束這段驚魂記。

香港金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲網友認為女子本人和照片上的模樣差很多。

這段驚險影片在網路上掀起熱議，但很快就有其他網友發現，這名金髮女子是在香港賣淫，網站刊登的資料包含地址、照片、身高、三圍（36D、24、34.5）等等，照片中，只見她撩起金髮擺出性感姿勢，五官彷彿洋娃娃、皮膚白皙，外貌相當吸睛；另外兩張照片中，她穿著黃色內衣大秀深邃事業線。更讓網友傻眼的是，照片中的女子和影片中的女子明明是同一人，差距卻很大，讓大家忍不住留言吐槽「P過頭了」。

然而，更大的轉折還在後頭。根據《香港01》報導，香港警方證實，22日下午4時許正在尖沙嘴發利大廈進行掃黃活動，一共逮捕14男18女，影片中那位「飛簷走壁」的金髮女子其實是30歲的泰國籍男子，當時應該是為了躲避查緝才會冒險從窗戶逃出，雖然逃脫過程中沒有受到明顯外傷，但事後還是派請救護車將人送到醫院進一步檢查治療。

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