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金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光

▲▼金髮內衣妹「3樓外牆」往下逃　拚命逃生原因曝光。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲金髮內衣妹從3樓外牆往下逃。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

記者鄒鎮宇／綜合報導

香港尖沙咀（尖沙嘴）一名金髮內衣女子22日突然從3樓窗口逃出，一路攀爬至地面，在許多路人幫忙下成功落地，危險的畫面讓網友猜測這名女郎拼命逃生的原因到底為何。事後，當地警方證實當下正在進行掃黃行動，女子疑似為了逃避追捕而從窗口逃出。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出3段影片，內容為一名穿著白色性感內衣、睡衣的金髮女子，攀爬在3樓的外牆上，並沿著外牆突出的招牌、遮雨棚等，一路慢慢往下爬，全程吸引不少路人的目光。最後，女子攀著冷氣壓縮機一躍而下，兩腳驚險踩在禁止標誌上，被路人攙扶回到地面，結束這段驚魂記。

網友看完紛紛留言，「這身手合理嗎」、「厲害，一般男生要這樣下來也不一定可以」、「這群男的真的好熱心救人」、「好多紳士」、「下面有一群害怕她摔到的，世界還是美好的」、「上面一定有比死都還可怕的東西，才會讓他如此驚恐」。

綜合港媒報導，香港警方22日下午4時許在尖沙嘴發利大廈進行掃黃活動，初步已逮捕7男18女，詳細情況會再進行交代；此外，該名金髮女子疑似為了躲避警方而從窗口逃出，事後警方證實，女子為30歲泰國籍男子。

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