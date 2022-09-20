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大陸 大陸焦點 特派現場

保證港「一國兩制」延續至2047年　港澳辦重申「習近平這段講話」

▲▼ 國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權、王靈桂 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國新辦今（20）日舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，主題關注「一國兩制」在港澳成功實踐情況。自從香港實施國安法後，許多西方媒體認為「一國兩制」不存在？國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂再次重申，習近平在香港回歸25週年上談話，「『一國兩制』是好制度沒有理由改變。」並且強調，政權必須牢牢掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則。

今日新聞發佈會，中西媒體多半聚焦「一國兩制」實行，以及「香港國安法」帶來的成果和影響。美媒《彭博社》提問，如果「一國兩制」在2047年後依舊會在香港實施，這一制度延續對香港未來意味著什麼？

王靈桂首先表示，「堅定不移、全面準確貫徹『一國兩制』是中國不變的方針。」並且重申今年7月1日，習近平在慶祝香港回歸祖國25週年大會上明確向全世界宣告，「『一國兩制』這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」

他說，「在今年7月1日之前，如果說港澳和國際社會在這方面有一些什麼疑問的話，總書記的這段講話一錘定音，這些擔心和議論已經不復存在。」

王靈桂進一步強調，黨的十八大以來，在習近平總書記的掌舵領航和黨中央的堅強領導下，推動香港實現由亂到治的重大轉折，澳門保持穩定發展良好態勢。「20多年來的實踐充分證明，『一國兩制』是行得通、辦得到、得人心的好制度。

▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲「香港國安法」實施後，大陸中央全力貫徹愛國者治港。（圖／路透）

談到大陸中央一再強調要全面準確貫徹「一國兩制」方針，外界該如何解讀「愛國者治港」、「愛國者治澳」？

國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂指出，「一國兩制」方針是一個完整的體系。全面準確貫徹「一國兩制」方針，關鍵在於準確把握「一國」與「兩制」的關係。

他接著闡述，中央政府對特別行政區擁有全面管治權，這是特別行政區高度自治權的源頭，同時中央充分尊重和堅定維護特別行政區依法享有的高度自治權。在這個原則之下，「一國」原則愈加堅固，「兩制」優勢才能更加彰顯。

王靈桂強調，政權必須牢牢掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則。世界上沒有一個國家、一個地區的人民會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權。「愛國者治港」、「愛國者治澳」是保證港澳長治久安、守護好港澳居民切身利益的必然要求。

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