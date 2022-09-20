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大陸 大陸焦點 特派現場

外界質疑「香港變得大陸化？」　黃柳權：危言聳聽帶有政治偏見

▲▼ 國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權、王靈桂 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京今舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，聚焦「一國兩制」在港澳實踐情況 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國新辦舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，今（20）日主題關注「一國兩制」在港澳成功實踐情況。自從「香港國安法」實施後穩定當地局勢，但外界也有輿論認為香港變得越來越「大陸化」，將影響國際金融中心的地位。對此，國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權反駁稱，全世界所有國家都有自己的維護國家安全法。這樣的說法是危言聳聽，也帶有政治偏見。

黃柳權指出，他很難想像哪一個國家會放任顛覆國家政權，分裂國家的言行在國家內大行其道，全世界所有的國家都有維護國家安全法。香港的國安法和世界其他國家的國安法沒什麼兩樣，從立法的目的到立法的內容都是一樣的。

他進一步說，「我認為一些人講，香港實施國防法，會使香港變得越來越大陸化或者內地化這樣的說法，我覺得是危言聳聽，也帶有政治偏見。」

▲▼ 國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權、王靈桂 。（圖／記者任以芳攝）

▲國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權 。（圖／記者任以芳攝）

黃柳權再舉例，香港民調有71.9%的受訪者認為實施國安法後，法治秩序恢復、市民生活安寧、營商環境有改善。「國安法的實施增強了他們對在香港實踐『一國兩制』的信心。」

但外界也有聲音認為，香港和大陸接軌、世界聯繫受疫情影響？黃柳權指出，「新一屆特區政府上任後多次強調，接軌世界與和內地通關並不矛盾，而且特區政府也根據香港疫情和全球疫情變化情況與香港的實際情況，統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢調整和優化香港的疫情防控措施。」

黃柳權認為，特區政府做的這些調整無可厚非，也不需要去過度解讀。

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