香港房價罕見下跌　專家：今年還會下降8%至10%

▲香港房價在升息的影響下明顯下跌。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

受疫情及美聯儲升息的影響，香港房價罕見下跌，根據香港差餉物業估價署公布的最新數據，今年前7個月，香港房價已累計下跌4.52%，抵消了去年約3.69%的升幅。

根據《中國經濟周刊》報導，能夠反映大型屋苑二手住宅樓市走勢的「中原城市領先指數CCL」已經連續8周下跌，跌幅共計5.09%，創下2019年2月以來的新低。

中原地產研究部高級聯席董事黃良升指出，9月2日至9月9日這一周，香港四大區域的領先指數均出現了下跌的情況，其中，九龍樓價跌幅最大，領先指數只有163.08點，是2018年1月以來最低。

整個8月，中原地產共成交二手房屋2341宗，總計金額達到193億港元，該金額較7月下跌2.5%，創下2020年1月的153.7億元後31個月新低。此外，公布的部分住宅成交情況也顯示，受樓價下跌趨勢影響，不少業主著急賣房套現，賠本成交的情況屢屢出現。

公開數據顯示，日前，牛頭角得寶花園H座高層一套實用面積253平方英尺的房屋以389萬港元的價格售出，而原業主2019年7月的購房價則是463萬港元。持房三年，在不計算稅款、佣金及雜費的情況下，僅帳面虧損就達到16%。

香港本地地產仲介透露，市場預計美聯儲9月很有可能升息75個基點，不少業主抱著在升息前賣房套現的心態，議價空間也較之前增加不少。甚至有業主擔憂樓價還會繼續下跌，即使虧本不少也要套現。

花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏分析，預期美國今年共升息275基點，升息步伐急，這也將加快香港的資金外流，須關注對資產價格的壓力，「美國升息對香港樓市的負面影響，可能要半年至9個月才能消化，預期今年樓價下跌8%至10%。」