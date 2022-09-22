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高虹安論文風暴延燒成戰學歷　藝術界大老力挺：無損對她的欣賞

▲▼藝文界大老張學孔（右三）發聲挺高虹安。（圖／翻攝張學孔臉書）

▲藝文界大老張學孔（右三）發聲挺高虹安。（圖／翻攝張學孔臉書）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨立委高虹安近來因遭爆料論文抄襲，大動作召開記者會反擊，沒想到卻不慎引發「戰學歷」的爭議，引來不少討論。儘管批評的人不少，但仍有人出面幫高虹安講話，新苑藝術負責人張學孔在臉書上回憶與高一同出席活動的狀況，並稱讚她如在美國從政，會是頂尖的政治人物，「前2天高虹安一時失言，但無損於對她的欣賞」。

中華民國畫廊協會副理事長、新苑藝術負責人張學孔在臉書上表示，今年6月在新竹辦活動，邀請了新竹縣市首長與民意代表，新竹縣市均由文化局長代表出席，立委高虹安與鄭政鈐均出席。

張學孔回憶，高虹安雖不是藝術領域，但致詞內容顯示熟悉這個領域，應是事前做了一番功課，一氣呵成，「最後合影時，在台上我的手勢錯誤，她還將我手勢掰正。毫不懼生，像自己女兒一樣」。

張學孔說，之後開始競選市長，google高虹安的資料，才發現她是理工科的學霸，反應敏銳，上台演講有大將之風，如在美國從政，會是頂尖的政治人物。

張學孔表示，前2天高虹安一時失言，但無損於對她的欣賞。政治路上本是跌跌撞撞，期待她培養出堅韌的個性，本於從政初心，為民謀福趾到底。

針對高虹安遭受的批評，民眾黨立院黨團也展現同袍愛。總召邱臣遠表示，高虹安是一個認真負責、嚴以律己的人，跟她一起在立法院工作2年多，充分感受到她實事求是、專業的工作態度。

邱臣遠說，面對媒體爆料質疑，高虹安選擇第一時間正面迎擊，拿出證據、用清晰的邏輯一一回應，捍衛自己，「這是一個關乎她名譽的抹黑指控，在記者會上她難免情緒激動，一時用詞不精確，事後她也是選擇第一時間虛心道歉」。

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