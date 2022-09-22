　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

校徽也爆抄襲！屏大副教授判賠50萬升等無望　提告想翻盤也吞敗

▲屏大確定校徽設計抄襲侵權　尋求原創作者授權同意使用▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲國立屏東大學確定「大武驕陽」校徽涉及抄襲侵權，付費尋求原創作者授權同意使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者黃哲民／台北報導

國立屏東大學前副教授許有麟2019年在職時送審教授資格，卻爆發他先前為屏大設計的校徽涉及抄襲，校方付100萬元取得原設計者授權，許男的升等案也因此被校內各級教評會決議駁回，並報請教育部凍結許男教師資格審查至2026年8月獲准，許男提告要求撤銷教育部的處分企圖翻盤，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

屏東大學校徽抄襲案源於2014年間，當時的校長不滿意校徽造型，請屏大視覺藝術系負責重新設計，許有麟時任該系副教授，因具有平面設計專長而協助執行，隔年他提出的「大武驕陽」設計圖，經校務會議決議成為新校徽，沿用至今，還被校方註冊成商標。

許有麟於2019年間檢附自己的專門著作送審教授資格，其他參考著作包括以屏大校徽設計過程為例的研討會論文，不料設計師楊佳璋同年初在臉書PO文，指稱他的設計團隊曾替健行科技大學打造校徽草案，雖未被採用，但屏大後來選用的新校徽跟他的團隊設計圖案非常雷同，認為屏大「大武驕陽」校徽涉及抄襲。

▲屏東大學 。（圖／取自Google地圖）

▲國立屏東大學外觀 。（圖／取自Google地圖）

屏大獲悉後立刻自行調查，光靠目視，就可判斷許男設計圖跟楊男原創圖高度近似，委託專業鑑定也認定兩者整體結構相仿，顏色運用均為黃藍白3色，運用範圍呈現高度重疊，應該不是巧合，而是引用原始圖案做局部修改而成。

屏大自認侵權，為繼續使用「大武驕陽」校徽，付100萬元跟楊男和解取得授權，校方另決議對許男停聘，並提告求償150萬元，許男最後被判賠50萬元確定，而他的教授升等案也因此告吹，不但經校內各級教評會決議駁回申請，還陳報教育部建議7年內不准他調薪、升等、申請教授休假研究、擔任校內各級教評會委員或學術行政主管職務，也不得申請進修、講學或專案研究計畫。

教育部2020年審議屬實，處分從2019年8月6日起至2026年8月5日止，不受理許有麟的教師資格審查申請，許男提起訴願被駁回，因此提起本件行政訴訟，要求撤銷教育部對他的處分。

許有麟並沒在法院開庭辯論時到場，僅以書狀聲稱，「大武驕陽」校徽裡的圖案元素、排列方式，包括驕陽、光暈、以書本堆疊如山，都是校方提出，不是他所設計，他僅操作電腦協助修改完稿，沒因此取得任何著作權獲酬勞、獎勵，校方為了平息風波，竟說校徽是他設計要他扛責任，但校徽抄襲事件純屬誤解，校方並未詳盡調查。

法官審理認為，屏大已詳細審查，認定許男送審資料有違反學術倫理情形，除了參考著作裡的校徽設計過程，與楊佳璋團隊原創圖案太過雷同，許男所提出的升等代表著作內容，也有大量抄襲而沒標註來源的問題，至於許男抗辯不是校徽設計人，法官指校方2014年的文件顯示，「大武驕陽」校徽就是許男提出的創作稿本。

法官認為校方對許有麟的處置合法，至於教育部對許男的處分，法官也指出於法有據，對於著作、技術報告出現抄襲、造假或舞弊的教育工作者，訂出5年到7年期間不受理其教師資格審查申請，目的是保障學生受教權、維持教師素質，許男本案確有違反學術倫理的不正當行為，教育部的處分並沒超出比例原則，據此判決許男敗訴，可上訴。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►超實用「貼牆拼貼鏡子」優惠價來了！16片激殺799元，讓空間更有趣

ET快訊
升息半碼差多少？4大理財商品影響一次看
啪啪越南學生喊「不知少女15歲」　法官判無罪：國情不同
快訊／南二監前擺陣嗆警！「走鐘接風趴」囂張4男全交保
快訊／女墜樓慘死住家社區！老父激動痛哭
「普丁大腦」警告：俄若輸掉烏克蘭戰爭　將爆發核末日
快訊／邊境再鬆綁！9月29日起恢復免簽國家入境
快訊／苗栗貨車「雙黃線迴轉」撞重機！　騎士卡車底送醫
利率升破6年新高　千萬房貸族換iPhone 14預算泡湯
台灣有錢人大增！「身價破3千萬」人數將成長86％　超越日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

幫交易泰達幣引糾紛！ 他緊張報案「被搶300萬」　貪心嫌下場曝

阿北成時間管理大師！　趁紅燈一個move溜進小吃店…下場慘了

啪啪3次越南學生喊「不知少女15歲」　法官2度判無罪：國情不同

快訊／南二監前擺陣嗆警！「走鐘接風趴」囂張4男全獲交保

校徽也爆抄襲！屏大副教授判賠50萬升等無望　提告想翻盤也吞敗

快訊／女墜樓慘死住家社區！　老父在家沒發現⋯獲知激動痛哭　

快訊／苗栗貨車「雙黃線迴轉」！撞直行紅牌重機　騎士4肢全斷送醫

捧323萬現金買泰達幣！下秒遭噴辣椒水搶劫　台中囂張3匪下場曝

鄰居機械車位取車「他百萬名車慘夾爆」　沒做1動作獲賠金額減半

快訊／國1南下356.9K車禍「1車翻覆在中線」　封閉2車道後方回堵

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

彰化和美小兄妹癌父病逝　死前遺願：別讓社會局帶走

高虹安諷中華大學夜間部　 鞠躬致歉：用詞不精確

從路頭看穿路尾！六合夜市榮景崩盤　陸客愛店收光光

王柏傑「怕聽到別人」自CUE謝欣穎　桂綸鎂開金口...他驚：我聽傻了

廖老大飲料店紅毯迎白沙屯媽　員工：不信不來！鑾轎卻繞走

幫交易泰達幣引糾紛！ 他緊張報案「被搶300萬」　貪心嫌下場曝

阿北成時間管理大師！　趁紅燈一個move溜進小吃店…下場慘了

啪啪3次越南學生喊「不知少女15歲」　法官2度判無罪：國情不同

快訊／南二監前擺陣嗆警！「走鐘接風趴」囂張4男全獲交保

校徽也爆抄襲！屏大副教授判賠50萬升等無望　提告想翻盤也吞敗

快訊／女墜樓慘死住家社區！　老父在家沒發現⋯獲知激動痛哭　

快訊／苗栗貨車「雙黃線迴轉」！撞直行紅牌重機　騎士4肢全斷送醫

捧323萬現金買泰達幣！下秒遭噴辣椒水搶劫　台中囂張3匪下場曝

鄰居機械車位取車「他百萬名車慘夾爆」　沒做1動作獲賠金額減半

快訊／國1南下356.9K車禍「1車翻覆在中線」　封閉2車道後方回堵

頑童小春沉迷電動2天沒睡　曝瘦子「豬隊友」行徑：看到會想笑！

幫交易泰達幣引糾紛！ 他緊張報案「被搶300萬」　貪心嫌下場曝

升息半碼差多少？存款、房貸、股市、保險　4大理財商品影響一次看

10／13起0+7！5家旅遊業者推優惠　赴日旅遊再送1000萬日圓防疫險

12星座「最新一週運勢」出爐！天蠍人際活絡、水瓶有貴人提拔

柯佳嬿「老妝扮相」零包袱！　還原上妝過程呆坐5小時：差點得恐慌症

CASETiFY開幕首日爆排破百人潮！　民排2小時為搶iPhone 14手機殼

金世正《社內相親》爆紅！　傳「回歸《驅魔麵館2》」公司回應了

比特犬偷跑出門被抓包　虎媽一吼「癱軟機車道」尾巴心情藏不住

狄驤／美股道瓊大跌500點　低接上天堂還是入地獄？

北市松山驚爆街頭性侵　夜歸女遭20多歲男尾隨壓地淫辱

社會熱門新聞

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

即／新北警爆打無辜男　2警將記過、所長2申誡

即／士林官邸旁驚傳槍手搶300萬

妙齡女海邊「全裸拍寫真」48秒片瘋傳　律師說話了

用LINE請生理假！OL被解雇怒檢舉　公司被罰要她賠

和美小兄妹激發全台愛心　專戶善款爆量今關閉

側錄人曝光！台南警「吃飯配火影」芭比Ｑ了

南二監囂張接風嗆警　帶頭小弟起底

人妻受不了「員工旅遊要帶婆婆」！訴離敗訴

不爽媳婦！婆婆剪爛「孫女2件洋裝」塞火龍果染色

不滿被說傳「私密照」　許藍方告學長妻結果曝

新北警把路人當通緝犯...當街拖行痛毆！

女學生過斑馬線遭撞卡車底！驚悚影片曝

女大生躲飯店廁所報案遭性侵！結局超展開

更多熱門

相關新聞

抄襲案連環爆！　蔣萬安怒轟：民進黨選風極端惡質

抄襲案連環爆！　蔣萬安怒轟：民進黨選風極端惡質

國民黨桃園市長參選人張善政、民眾黨新竹市長參選人高虹安接連被爆抄襲，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（22）日表示，民進黨的選舉走向越來越極端、惡質，這次選舉就是信任的考驗，相信民眾的眼睛都是雪亮的，呼籲民進黨跟網軍側翼，還給民眾良好的選風，否則會被市民淘汰。

口譯哥嗆高虹安論文非常爛　遭淡江助教打臉

口譯哥嗆高虹安論文非常爛　遭淡江助教打臉

他喊「別投不認同中華大的候選人」！林智堅文宣遭打臉

他喊「別投不認同中華大的候選人」！林智堅文宣遭打臉

6740遭輾壓　話題女王高虹安單篇討論就3千

6740遭輾壓　話題女王高虹安單篇討論就3千

高虹安回嗆石明謹：別用無知判斷別人

高虹安回嗆石明謹：別用無知判斷別人

關鍵字：

屏東大學大武驕陽抄襲學術倫理校徽

讀者迴響

熱門新聞

嫩妹網購雨傘節遭咬慘死！母怒告獲賠146萬

巨蛇躲池塘buffet吃到飽！農民抽完水嚇傻

小孩有症狀「連篩3天都陰」！媽：戳很深　醫一捅傻眼

房東拒租「看不起職業」！網驚：很賺的

口罩令將解除　王必勝：「都不用戴」某些例外情況才要

廖老大退出直播圈　他點名「1類人最倒楣」

快訊／入境「0+7」10月13日上路！　入境者免居檢、取消觀光限團令

「最不記仇」星座Top 3

即／和妻吵架　男跳下國道高架橋

《全明星4》訓練出意外！

新婚夜性侵新娘　伴郎被判7年、6下鞭刑

高虹安挨批戰學歷！學霸博恩21字酸爆

謝京穎「後台飛吻捶胸」許仁杰！

許仁杰再被爆「整夜傳訊謝京穎」　羞辱產後憂鬱老婆

網驚：射完「2寶特瓶精液」就沒了！醫一算秒愣　真相曝

更多

最夯影音

更多
昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課

昆凌遇地震「和周杰倫各抱一個」　曝大女兒機靈回嘴：被上了一課
讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

讓離婚父母一起吃飯會？　火藥味超重小孩全看戲XD

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

震撼！廖老大宣布退直播圈　吐心聲：我為台灣做很多事

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

南二監20↑小弟迎大哥出獄　放鞭炮遭阻包圍管理員叫囂

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

小禎暖陪佩甄「她不缺錢」　要的是關心..笑虧她：就是癢啦XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面