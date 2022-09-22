校徽也爆抄襲！屏大副教授判賠50萬升等無望　提告想翻盤也吞敗

▲國立屏東大學確定「大武驕陽」校徽涉及抄襲侵權，付費尋求原創作者授權同意使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者黃哲民／台北報導

國立屏東大學前副教授許有麟2019年在職時送審教授資格，卻爆發他先前為屏大設計的校徽涉及抄襲，校方付100萬元取得原設計者授權，許男的升等案也因此被校內各級教評會決議駁回，並報請教育部凍結許男教師資格審查至2026年8月獲准，許男提告要求撤銷教育部的處分企圖翻盤，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

屏東大學校徽抄襲案源於2014年間，當時的校長不滿意校徽造型，請屏大視覺藝術系負責重新設計，許有麟時任該系副教授，因具有平面設計專長而協助執行，隔年他提出的「大武驕陽」設計圖，經校務會議決議成為新校徽，沿用至今，還被校方註冊成商標。

許有麟於2019年間檢附自己的專門著作送審教授資格，其他參考著作包括以屏大校徽設計過程為例的研討會論文，不料設計師楊佳璋同年初在臉書PO文，指稱他的設計團隊曾替健行科技大學打造校徽草案，雖未被採用，但屏大後來選用的新校徽跟他的團隊設計圖案非常雷同，認為屏大「大武驕陽」校徽涉及抄襲。

▲國立屏東大學外觀 。（圖／取自Google地圖）

屏大獲悉後立刻自行調查，光靠目視，就可判斷許男設計圖跟楊男原創圖高度近似，委託專業鑑定也認定兩者整體結構相仿，顏色運用均為黃藍白3色，運用範圍呈現高度重疊，應該不是巧合，而是引用原始圖案做局部修改而成。

屏大自認侵權，為繼續使用「大武驕陽」校徽，付100萬元跟楊男和解取得授權，校方另決議對許男停聘，並提告求償150萬元，許男最後被判賠50萬元確定，而他的教授升等案也因此告吹，不但經校內各級教評會決議駁回申請，還陳報教育部建議7年內不准他調薪、升等、申請教授休假研究、擔任校內各級教評會委員或學術行政主管職務，也不得申請進修、講學或專案研究計畫。

教育部2020年審議屬實，處分從2019年8月6日起至2026年8月5日止，不受理許有麟的教師資格審查申請，許男提起訴願被駁回，因此提起本件行政訴訟，要求撤銷教育部對他的處分。

許有麟並沒在法院開庭辯論時到場，僅以書狀聲稱，「大武驕陽」校徽裡的圖案元素、排列方式，包括驕陽、光暈、以書本堆疊如山，都是校方提出，不是他所設計，他僅操作電腦協助修改完稿，沒因此取得任何著作權獲酬勞、獎勵，校方為了平息風波，竟說校徽是他設計要他扛責任，但校徽抄襲事件純屬誤解，校方並未詳盡調查。

法官審理認為，屏大已詳細審查，認定許男送審資料有違反學術倫理情形，除了參考著作裡的校徽設計過程，與楊佳璋團隊原創圖案太過雷同，許男所提出的升等代表著作內容，也有大量抄襲而沒標註來源的問題，至於許男抗辯不是校徽設計人，法官指校方2014年的文件顯示，「大武驕陽」校徽就是許男提出的創作稿本。

法官認為校方對許有麟的處置合法，至於教育部對許男的處分，法官也指出於法有據，對於著作、技術報告出現抄襲、造假或舞弊的教育工作者，訂出5年到7年期間不受理其教師資格審查申請，目的是保障學生受教權、維持教師素質，許男本案確有違反學術倫理的不正當行為，教育部的處分並沒超出比例原則，據此判決許男敗訴，可上訴。