藍嗆明杯葛蘇貞昌施政報告　柯建銘喊話：適可而止

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院新會期明天開議，行政院長蘇貞昌應邀將進行施政報告並備質詢，不過，國民黨團總召曾銘宗不滿逾千名疫苗受害者求助無門，嗆聲國民黨團將強力杯葛議事，目前藍綠黨團均祭出甲級動員備戰。民進黨團總召柯建銘晚間受訪表示，「要選舉的時候杯葛總質詢、總預算這樣好嗎？請國民黨適可而止」。

柯建銘表示，對於國民黨團杯葛是心理有數，不過，杯葛要有正當的理由，選舉要到了，演得太過火的話，對國民黨團不一定好，呼籲藍營適可而止，監督政府是立法院的法定義務，該審的預算案還是要處理；至於民進黨團將如何因應，他說，見機行事，見招拆招，看國民黨團訴求再來協商，希望明天順利讓蘇揆站上備詢台。

柯建銘向國民黨團喊話說，不管是地震、疫苗採購或者TVBS移頻的議題，有問題就站上質詢台，這樣才是在野黨，「有機會不問在杯葛？就直接問他（指蘇貞昌）就好」，盼明天總質詢能夠順利。

柯建銘指出，明天有4個報告事項必須處理，包括數位發展部業務職掌歸屬哪個常設委員會，各召委選舉日程，以及10月4日針對「112年度中央政府總預算案」進行質詢，10月7日針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」進行質詢，若是院會沒有通過這4案，後續議程就不用走、不用審了，國民黨團應該也了解這些，因為這些都是大家協商過的東西。

另對於新會期其他重要法案，柯建銘說，下週將由立法院長游錫堃召集《警械使用條例》部分條文修正草案朝野協商，力拼9月30日完成三讀程序，《外役監條例》修正草案則將在下週五付委。

根據朝野發布的會議通知，國民黨團明天上午8點將召開黨團大會，民進黨團則將在8點半舉行，藍綠均以甲級動員備戰。